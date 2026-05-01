【コープみらい】千葉県に生まれてきた赤ちゃんへ「おめでとう」を届ける「はじめてばこ　千葉」 5月1日（金）より募集開始！

コープデリ生活協同組合連合会

千葉テレビ放送株式会社（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長 ：青柳 洋治、以下「チバテレ」）が主催し、生活協同組合コープみらい（本部：埼玉県さいたま市、代表理事理事長：熊崎伸、事業エリア：千葉県・埼玉県・東京都）が特別協賛する、子育て応援プロジェクト「はじめてばこ 千葉」の募集を、2026年5月1日（金）より開始いたします。

本プロジェクトは、千葉県内に生まれてきた赤ちゃんとそのご家族に対し、「生まれてきてくれてありがとう」という祝福の気持ちを込めて、協賛企業からのプレゼントを詰め合わせた「はじめてばこ」を無料でお届けする取り組みです。地域全体で子育てを応援する機運を高めることを目的としています。

お届けする「はじめてばこ」には、本プロジェクトの趣旨に賛同いただいた各企業からの育児に役立つさまざまなプレゼントが詰め合わされています。 箱本体は、千葉県の特産品や名所、行事などをモチーフにした特製デザインとなっており、お届け後もお子様の成長の記録や思い出の品を大切に保管する「タイムカプセル」としてご活用いただけるのが特徴です。また、これらのお届けはコープみらいの宅配インフラを活用し、担当職員が直接ご家庭へ、お祝いの気持ちとともにお届けいたします。

「はじめてばこ」はコープデリ宅配の担当者がお届けします（写真はイメージ）「はじめてばこ」のお届け箱のデザイン。千葉県の特産品や名所、行事などをモチーフにしています

「はじめてばこ 千葉」 概要

・募集開始日： 2026年5月1日（金） ※募集は通年実施しています

・お届け品： ベビーグッズや日用品（予定）

・お届け開始： 2026年8月下旬（予定）

・対象： 千葉県内に住民登録された、2026年4月2日から2027年4月1日生まれで、お誕生日から1年以内

の赤ちゃん

・費用： 無料（専用サイトからの応募制）

・応募方法： チバテレまたはコープみらいの公式ホームページ内の専用サイト（下記）より応募

https://www.chiba-tv.com/hajimetebako/(https://www.chiba-tv.com/hajimetebako/)