パティスリー洛甘舎は、子供の日限定の「洛甘シュー」＜ショコラ＞を、お客様からのご要望に応えて復刻発売いたします。人気商品＜プレーン＞＜抹茶＞と併せて全三種のフレーバー展開です。昨年度お子様に大変喜んでいただいた＜ショコラ＞を期間限定で復刻いたしましたので、乞うご期待！！

「洛甘シュー」＜ショコラ＞の特長と工夫

「洛甘シュー」＜ショコラ＞は、お子様が好きなチョコレートのカスタードをパイ生地に詰め込みました。メイプル風味を効かせたチョコレートのカスタードを使用しています。シュー生地には、サクサクのクッキーシューを採用。子供の日にちなんだ兜をイメージして製作しています。お子様のための食べていただける兜です！ 京都らしい子供の日限定のケーキをお届けします。昨年、好評でしたので市場ニーズを踏まえ、復刻することを決定しました。 ＜ショコラ＞：こだわりのメイプル風味を効かせたチョコレート仕立てのカスタードクリームです。 お子様の喜ぶ顔を浮かべながら制作しています。子供の日のプレゼントとして、皆さんでわいわいガヤガヤ楽しんでください。

会社概要

洋菓子に京都らしい「和」のエッセンスを加え、新しい味を生み出すパティスリー。抹茶や和三盆、吉野本葛などの和素材を洋の技で昇華させた菓子は、どれもこだわり抜いた逸品ばかり。生ケーキはもちろん、焼菓子は「贈り物」や「京みやげ」にも最適。伝統的な「和」の心と、西洋ゆかりの技術や文化が巧みに調和した「和魂洋才」を追求しています。「パティスリー洛甘舎」でしか出会えない、ひと味違うスイーツをご堪能ください。

パティスリー洛甘舎 所在地：京都市中京区三文字町227-1藤六ビル1F URL : https://rakkansha.jp