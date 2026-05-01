サテライトオフィス型障がい者雇用サポート付きオフィス「Canvas大宮」を利用拡大に伴い追加開設

CRGホールディングス株式会社

CRGホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小田 康浩、以下 CRGホールディングス）の完全子会社である株式会社パレット（本社：東京都新宿区、代表取締役：三宅 治樹、以下 パレット）は、障がい者雇用を支援するサテライトオフィス型事業「Canvas（キャンバス）」の既存拠点である「Canvas大宮オフィス」において、利用拡大に伴い新たなオフィスを追加開設し、2026年5月1日より稼働を開始したことをお知らせいたします。

■「Canvas」について

サテライトオフィス型障がい者雇用サポート付きオフィス「Canvas」は、主要エリアに拠点を構える企業を主な対象とし、地方創生と障がい者雇用推進の両立を目的としてサービスを提供するオフィスです。パレットが運営する「Canvas」を企業のサテライトオフィスとして活用していただき、オフィス内には障がい特性を理解した専門職員が常駐し、メンタルケアをはじめとする定着支援を行っています。

Canvasサービスサイトはこちら：https://crpalette.co.jp/canvas/(https://crpalette.co.jp/canvas/?utm_source=press-release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=00071)

■追加開設の背景

Canvas大宮オフィスは、首都圏企業を中心とした利用ニーズに支えられ、安定的な運営を続けてまいりました。近年では、既存利用企業において障がい者雇用の取り組みが一層強化され、より多くの人材受け入れを希望する声が高まっています。

こうした背景を受け、既存オフィスのみでは十分な執務スペースの確保が難しくなったことから、新たなオフィスを追加開設し、受け入れ体制の強化を図ることといたしました。

■オフィス概要

＜既存オフィス＞

Canvas大宮オフィス

住所：埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-62 マレーS・Tビル 3階・5階

＜追加開設オフィス＞

住所：埼玉県さいたま市大宮区吉敷町2-44-1 吉敷町スクエアビル 4階

※既存オフィスの至近距離に位置します。

■稼働開始日

2026年5月1日

■今後の展望

パレットでは、企業の障がい者雇用における多様なニーズに応えるべく、各拠点における受け入れ体制の拡充と支援品質の向上に取り組んでいます。今回のCanvas大宮オフィス追加開設を通じて、企業にとって安心して活用できるサテライトオフィス環境を提供するとともに、地域に根差した雇用創出を今後も推進してまいります。

■CRGグループについて

当社グループは、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、それに伴う構造的な人手不足を解決するために、主力の人材派遣紹介事業における「ヒューマンリソース」の提供に加え、専門ノウハウを活用した「アウトソーシング」、AI/RPA といった「インフォメーションテクノロジー」、障がいをお持ちの方の就労移行支援やサテライトオフィス運営といった「障がい者雇用支援」、専門性の高い通訳・翻訳を提供する「オンライン通訳・翻訳」、近年のインバウンド需要の高まりを受けた外国人観光客向け「宿泊管理事業」などの多種多様なサービスを提供しています。 今後も、全てのステークホルダーの満足度向上のために邁進してまいります。

【CRGホールディングス株式会社 概要】

商号 CRGホールディングス株式会社

代表 代表取締役社長 小田 康浩

本社 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング37階

設立 2013年10月

資本金 452百万円 ※2025年9月末時点

従業員数 36名（アルバイト、契約社員含む）2025年9月末時点

事業内容 グループの経営方針策定、経営管理他

URL https://www.crgh.co.jp/

【株式会社パレット 概要】

商号 株式会社パレット

代表 代表取締役 三宅 治樹

本社 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング37階

設立 2013年10月

資本金 14百万円 ※2025年9月末時点

事業内容 障がい者福祉サービス事業他

URL https://crpalette.co.jp/

【報道に関するお問い合わせ】

ＣＲＧホールディングス株式会社 広報担当

メールアドレス：media@crgh.co.jp