絶賛公開中『パワー・トゥ・ザ・ピープル：ジョン＆ヨーコ・ライヴ・イン・NYC』ジョン・レノンがビートルズ解散後に行った唯一のフル・コンサート”ワン・トゥ・ワン・コンサート”が最高の映像と音響で甦る！

カルチャヴィル合同会社4.29公開記念イベントより（左：藤本国彦さん、右：ピーター・バラカンさん）

ジョン・レノンがビートルズ解散後に行った唯一のフル・コンサート、”ワン・トゥ・ワン・コンサート”が最高の映像と音響でスクリーンに甦る、映画『パワー・トゥ・ザ・ピープル：ジョン＆ヨーコ・ライヴ・イン・NYC』。

4月29日、世界同時上映スタートとなった本作の公開を記念し、ピーター・バラカンさんと藤本国彦さんによるトークイベント付き上映がTOHOシネマズ シャンテにて開催されました。本編終了後には満員の会場から大きな拍手が起こり、期待感が高まる中、バラカンさんと藤本さんが登場。「ワン・トゥ・ワン・コンサート」の熱量が会場全体に共有されるかのようなトークイベントとなりました。途中サプライズも登場したイベントの速報レポートをお届けします。

冒頭、感想を問われたバラカンさんが「スクリーンで観ると圧倒的にかっこよさが違うね。感激しました」と語ると、藤本さんも「映像で観るとジョンの存在感、さらにヨーコの存在感がもう凄いな、と思いました。」と応じ、お二人とも「絶対に映画館で観るべき作品ですね」と断言されました。

続けて、「リハーサルにようこそ」など自嘲気味に話すジョンの姿に触れながら、「でも全然悪くないんだよね。逆にすごく良かった」（バラカンさん）、「「ニューヨーク・シティ」とか「ハウンド・ドッグ」とか、ジョンのロックンローラーとしてのかっこよさが伝わりますよね」（藤本さん）というお話に。続けて、バラカンさんより「エレファンツ・メモリーは、改めてみると上手いし勢いがある。ジョンがこのバンドをあれほど気に入っていたのは、やはりロックンロール・バンドだからですね」と、サックスが前面に出る50sのロックンロール・バンドのスタイルを踏襲するエレファンツ・メモリーに言及。「多少荒っぽくてもいい、というロックンロールの精神がよく分かる」ライヴだったと振り返りました。藤本さんからは、「上手い人を、ということではなく、プラスティック・オノ・バンドや、こういうストリート・バンドをバックにしてというあり方は、音楽性は違うものの、ウイングスで地方の大学周りをして、もう一回ビートルズのデビュー前から始めようとしたポールとどこか通じるものがありますよね」とビートルズ解散後の二人の類似に関してのお話もありました。

(C)Yoko Ono Lennon

また、ヨーコに関して、「かなり先駆的なことをやっていたのが分かります。（1972年）当時は予想出来なかったことだけれど、その数年後にイギリスでもアメリカでもパンクロックが出てくるわけだから」（バラカンさん）「ジョンはそれを最初から評価していたんですよね」（藤本さん）とその革新性を改めて認識したというお話がありました。加えて、ニューヨークへの移住に関してヨーコの影響が大きかったことや、「イマジン」の歌詞に" A Brotherhood and Sisterhood of Man "と”Sisterhood”と入れて歌い、女性の権利に対して意識的になっていったジョンへの影響力（バラカンさん）に関しても語られました。加えて「ステージ上で、アヴァンギャルドなヨーコを嬉しそうに見守るジョンの姿や、勇気づけられてるような二人の関係性もいいですね」（藤本さん）とのコメントもありました。

さらに当時のニクソン政権下でのFBIの監視など、ジョンを取り巻く政治的状況が緊張感を増す中でのコンサートであったという時代背景を受けて、藤本さんが「ジョンとヨーコの視点は常に“自由に”ということ。自由にものを言える世界を、ということなんですよね。権力側ではなく「パワー・トゥ・ザ・ピープル」に代表されるように市民の側に立っていた」と話されたのに続き、バラカンさんからも「市民的不服従の鏡のような存在。権力に対してノーというのは怖いものですが、ジョンのような人がいると ”ノーと言っていいんだ”と勇気づけられる」「このコンサートの「カム・トゥゲザー」で”Stop the War !”と叫んでいるのを観ると力を感じます」と、その姿勢が時代を超え影響を与えていることも語られました。

本公演が、ウィローブルック州立施設の惨状をレポートしたヘラルド・リベーラの番組に心を痛めた二人がチャリティ・コンサートを申し出た経緯も話され、「社会を変えて行こうという意志が伝わってくる」（バラカンさん）コンサート・イベントであったことも確認されました。

また、途中、藤本さんがビートルズ・ファンの方から借りたという貴重なお宝が披露される場面も！

1972年の当日の昼の部、夜の部のチケットの半券に、ライブ映像にも映る白いタンバリン、また、謝辞が掲載されたリーフレットの本物が紹介され、会場がどよめく一幕がありました。

4.29公開記念イベント（藤本国彦さんが当時会場で配布されたタンバリンを披露）

終盤には、「「カム・トゥゲザー」も「インスタント・カーマ」もコンサートで歌ったのもこれだけだから、映画館で観るのが絶対いいと思う」（バラカンさん）と、改めてこのコンサートがジョンにとって「唯一の一回きりのコンサート」（藤本さん）であることが語られました。今後のドルビーアトモス上映の紹介や、映像ソフト化への期待、さらにはビートルズ来日60周年、ポールやリンゴの新譜など、ビートルズ関連作品への期待も含め、約30分のトークイベントは大きな拍手の中、終了となりました。

上映劇場の追加が決定！

ユナイテッド・シネマ水戸（茨城）、ユナイテッド・シネマ橿原（奈良）、ローソン・ユナイテッドシネマ札幌（北海道）の3劇場が追加となりました。

なお、ドルビーアトモスは5月7日（木）限定の劇場がほとんどとなりますので、ぜひお見逃しなく。5.1chサラウンドも期間限定上映となります。

上映日等、詳細はオフィシャルサイトにてご確認ください。

＊日本公開オフィシャルサイト： https://www.culture-ville.jp/powertothepeople

■ 上映劇場 *new：5/1追加（3劇場）

ドルビーアトモス 残すは5/7（木）のみ

東京） TOHOシネマズ 日本橋

TOHOシネマズ 六本木ヒルズ

神奈川） 横浜ブルク13

千葉） TOHOシネマズ 柏

T・ジョイ蘇我

埼玉） TOHOシネマズ ららぽーと富士見

MOVIXさいたま

T・ジョイ エミテラス所沢

宮城） イオンシネマ新利府

石川） イオンシネマ白山

愛知） イオンシネマ名古屋茶屋

ミッドランドスクエア シネマ

大阪） TOHOシネマズ 梅田

TOHOシネマズ くずはモール

京都） イオンシネマ京都桂川

MOVIX京都

和歌山） イオンシネマ和歌山

福岡） T・ジョイ博多

大分） TOHOシネマズ アミュプラザおおいた

5.1ch 上映劇場

東京）TOHOシネマズ シャンテ 4/29（水）～5/7（木）

TOHOシネマズ 池袋 4/29（水） & 5/3（日） 2日限定

TOHOシネマズ 新宿 4/29（水） & 5/3（日） 2日限定

MOVIX亀有 5/7（木）1日限定

神奈川） 109シネマズ港北 5/8（金）～5/14（木）

109シネマズゆめが丘 5/8（金）～5/12（火）

MOVIX橋本 5/7（木）1日限定

千葉） TOHOシネマズ 流山おおたかの森 4/29（水） & 5/3（日） 2日限定

シネマイクスピアリ 4/29（水） & 5/3（日） 2日限定

埼玉） イオンシネマ大宮 5/8（金）～5/14（木）

MOVIX川口 5/7（木） 1日限定

栃木） 小山シネマロブレ 4/29（水） & 4/30（木） 2日限定

宇都宮ヒカリ座 5/1（金）～5/7（木）

群馬） MOVIX伊勢崎 5/7（木）1日限定

茨城） ユナイテッド・シネマ水戸 5/25（月）1日限定 *new

北海道） ローソン・ユナイテッドシネマ札幌 5/28（木）1日限定 *new

岩手） 中央映画劇場 5月中旬予定

宮城） MOVIX仙台 5/7（木）1日限定

山形） MOVIE ONやまがた 5/1（金）～終映日未定

イオンシネマ天童 5/15（金）～5/21（木）

新潟） シネ・ウインド 5/2（土） & 5/3（日） 2日限定

石川） イオンシネマ金沢 5/8（金）～5/14（木）

福井） テアトルサンク 4/29（水）、5/7（木）

静岡） 静岡東宝会館 5/1（金）～5/7（木）

シネプラザサントムーン 5/22（金）～5/28（木）

シネマイーラ 5/17（日） 1日限定

MOVIX清水 5/7（木）1日限定

長野） アイシティシネマ 5/8（金）～5/21（木）

愛知） TOHOシネマズ 赤池 4/29（水） & 5/3（日） 2日限定

ミッドランド名古屋空港 4/29（水）～5/7（木）

109シネマズ名古屋 5/1（金）～終映日未定

イオンシネマ名古屋茶屋 5/8（金）～5/14（木）

MOVIX三好 5/7（木）1日限定

大阪） TOHOシネマズ なんば 4/29（水）～5/7（木）

109箕面 4/29（水）～5/7（木）

京都） 京都シネマ 5/1（金）～8（木）

兵庫） 塚口サンサン劇場 5/8（金）～5/14（木）

奈良） ユナイテッド・シネマ橿原 5/22（金）～5/28（木）*new

三重） イオンシネマ東員 5/22（金）～5/28（木）

広島） 八丁座 近日上映

鳥取） MOVIX日吉津 5/7（木）1日限定

岡山） MOVIX倉敷 5/7（木）1日限定

徳島） ufotable CINEMA 5/1（金）～5/14（木）

愛媛） シネマルナティック 5/2（土）～5/8（金）

山口） MOVIX周南 5/7（木）1日限定

福岡） イオンシネマ大野城 5/15（金）～5/21（木）

熊本） 熊本ピカデリー 5/7（木）1日限定

鹿児島） ガーデンズシネマ 5/7（木）～5/15（金）（*5/10休映、5/12・13休館）

沖縄） 桜坂劇場 4/29（水）～5/7（木）

『パワー・トゥ・ザ・ピープル：ジョン＆ヨーコ・ライヴ・イン・NYC』作品 INFO

INTRODUCTION

■ 時代を超えた平和へのメッセージ

1972年8月30日、ジョン＆ヨーコ/プラスティック・オノ・バンド ウィズ エレファンツ・メモリー、そしてスペシャル・ゲストによって、知的・発達障がいを持つ子どもたちのためのチャリティとして開催された「ワン・トゥ・ワン・コンサート」。延べ4万人の観客を動員し、当時の金額で150万ドル（現在の価値で約1,150万ドル相当）以上の寄付を集めたこのステージは、伝説として今に語り継がれています。

■ 最新技術による究極のスクリーン体験

本作は、1972年にスティーヴ・ゲブハルトが撮影した映像を元に、サイモン・ヒルトンが監督、ショーン・オノ・レノンがプロデュースを務め、マルチスクリーンを駆使した没入感のある体験を目指して製作されました。

ライヴ音源に関しても最高解像度でのデジタル修復を経て、192kHz/24bitのハイレゾ・ステレオ、5.1chサラウンド、さらに一部の劇場ではDolby Atmos（ドルビーアトモス）での上映が行われます。

演奏曲目には、「ニューヨーク・シティ」「インスタント・カーマ」「イマジン」「マザー」などジョンの代表曲に加え、ヨーコの「ドント・ウォーリー・キョウコ」「オープン・ユア・ボックス」、さらにはオーディエンスの熱気が最高潮に達した「カム・トゥゲザー」や「ハウンド・ドッグ」、そしてスティーヴィー・ワンダーら豪華ゲストが参加したアンコールの「平和を我等に」まで、圧巻のセットリストが並びます。

作品概要

タイトル： パワー・トゥ・ザ・ピープル：ジョン＆ヨーコ・ライヴ・イン・NYC

公開日： 2026/4/29（水・祝）

公開表記：4/29（水・祝）～TOHOシネマズ シャンテ、TOHOシネマズ なんば ほか公開

監督： サイモン・ヒルトン

製作： ショーン・オノ・レノン、ピーター・ウォースリー

出演： ジョン・レノン、オノ・ヨーコ、プラスティック・オノ・バンド、エレファンツ・メモリー、スティーヴィー・ワンダーほか

上映時間：81分

鑑賞料金：一律3,000円

（ドルビーアトモスなど特別なスクリーンでは追加料金がある場合がございます）

日本公開オフィシャルサイト： https://www.culture-ville.jp/powertothepeople

海外オフィシャルサイト： https://www.powertothepeoplefilm.com

日本配給：カルチャヴィル合同会社

『パワー・トゥ・ザ・ピープル：ジョン＆ヨーコ・ライヴ・イン・NYC』予告編

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=myHUJCC_5ns ]