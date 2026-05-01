新米教官”マチダ”が問題児”カナタ”にかけた言葉とは…？ ボートレース2026年CMシリーズ『ゼロからプロへ マチダ教官物語』 第5話「プロへの想い」篇

一般財団法人BOATRACE振興会

一般財団法人ＢＯＡＴＲＡＣＥ振興会（東京都港区六本木）は、町田啓太さん、ファーストサマーウイカさん、生瀬勝久さん、細田佳央太さん、安斉星来さん、吉田晴登さんが出演するボートレース2026年CMシリーズ『ゼロからプロへ マチダ教官物語』の第5話「プロへの想い」篇を2026年5月1日（金）より公開いたします。

不器用だけどまっすぐな”カナタ”の想い 教官たちの熱い指導にも注目！

第5話「プロへの想い」篇は、問題児”カナタ”と新米教官“マチダ”を軸に展開するストーリー。ビッグマウスとは裏腹に、養成所の教練に付いていけずにいる”カナタ”。それでも必死に食らいつこうとする”カナタ”のまっすぐな想いを、”マチダ”は教官としてどう受け止めるのか？アクシデントをきっかけに「絆」が生まれた教官と訓練生を、町田さんと細田さんが力強く演じます。女性教官“ウイカ”とベテラン教官“ナマセ”の熱心な指導にもご注目ください。

撮影後のインタビューでは、第5話を盛り上げた町田さんと細田さん、さらに安斉さんも加わり「苦手を克服したエピソード」について語ってくれました。こちらもぜひご注目ください。

■CMストーリー

「賞金王になりに来ました！」と豪語して入所したカナタだったが、学科の授業だけでなく乗艇訓練でも悪戦苦闘。新任教官のマチダは戸惑いながらも、カナタの様子を注意深く見つめる。「何がなんでも、絶対プロになる！」と意気込むカナタは、女性教官のウイカ、主任教官のナマセにも指導を求め、必死に食らいつこうとしていた。

ひたむきに励むカナタだったが、この日の乗艇でも転覆し、思わず悔しさを露わにしてしまう。救助艇で駆け付けたマチダは「賞金王に、なるんだろ？」と問いかけ、カナタに手を差し伸べた。「……はい！」とカナタは力強く答え、マチダの手を握り返した。まっすぐな新任教官とビッグマウスの問題児、二人の間に”絆”が生まれた瞬間だった。

第5話「プロへの想い」篇 概要

■タイトル 『ゼロからプロへ マチダ教官物語』第5話「プロへの想い」篇（全12話）

■放送開始日 2026年5月1日（金）

■放送地域 全国

■音楽 BLUE ENCOUNT「幻日」（書き下ろし）

■CMサイト https://lets-boatrace.jp/entertainment/cm/

■視聴URL https://youtu.be/3liY4GQ8H3Y?si=HO0-IxCXPELh8VPJ

■CMカット

出演者インタビュー（一部）

■「苦手を克服したエピソード」を教えてください

細田さん：

小さい頃、車の臭いがダメだったんですよ。モワッとした、車特有の臭いって分かります？

安斉さん：

どうやって克服したんですか？

細田さん：

慣れですね（一同笑）。小学生の頃はその臭いがダメで酔いやすかったんです。高校生になった頃から車に乗る頻度が増えたんでしょうね。臭いに対しての耐性が付き始めて、今はもう酔わずに。

安斉さん：

朝起きるのが苦手だったんですよ。だけど、人生で一回だけ大遅刻をしたことがありまして。

町田さん：

苦手すぎて（笑）。どうやって克服したんですか？

安斉さん：

一回、痛い目にあって（一同笑）。怒られちゃうぞというか、周りに迷惑がかかるから（パッと起きる仕草をしながら）絶対起きられるようになりました。大遅刻で2時間半飛行機に乗れなかったので。「やばい、やばい！」って周りに迷惑をかけてしまったという。

町田さん：

僕は…活字（笑）。本を読むのが苦手で、ずっと体を動かしてる方が楽しくて。そうしてきたんだけど、なぜかいっぱい本を読むこの仕事に（一同笑）。

細田さん：

台本で慣れたっていう感覚なんですかね？

町田さん：

やるってなった時に読まなきゃいけないっていうのと。あと、本はあんまり読んだことなかったんだけど、読んでみるとやっぱ「面白いじゃん」と。そういう作品に何度か出会うと、そこから大分（本を読むのが）面白くなりますね。

CM公開キャンペーン

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URL：https://lets-boatrace.jp/entertainment/cm/cp/2026episode/