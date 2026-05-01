母の日ギフトは“今からでも間に合う”　最短翌日配送で叶える、安心＆華やかスイーツ特集

株式会社Cake.jp

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp（ケーキジェーピー）」を運営する株式会社Cake.jp（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 優貴）は、2026年5月10日（日）の「母の日」に向け、ゴールデンウィーク中の駆け込み需要にも対応すべく、「最短翌日お届け」に対応したお急ぎ便を中心に、短納期でお届け可能な母の日スイーツギフト特集を強化しました。

Cake.jp「母の日」特設サイト

https://cake.jp/category/mothersday/

“忘れていた”も大丈夫。今からでも間に合う母の日

「準備を忘れていた」「まだ間に合うギフトを探したい」

そんな声に応え、Cake.jpでは母の日当日のお届けにも対応。

直前でも、安心して選べるラインナップを揃えました。

華やかさ・特別感・美味しさを兼ね備えた“本命ギフト”が揃います。

【お急ぎ便】最短翌日。母の日当日もお届け可能

・最短翌日配送に対応（対象商品）

・3～4日で届く商品も豊富

・母の日当日（5月10日）お届け

→ 5月9日（土）正午まで注文OK

※地域により異なります

※「お急ぎ対応」アイコンが目印

※お届け先の地域により、締切日時が異なる場合がございます。詳細は各商品ページをご確認ください。

■商品概要

【特長】直前でも“ちゃんと選べる”

・トレンドも定番も揃う豊富なラインナップ

・ギフト映えする華やかなデザイン

・専門店クオリティの味わい

１.話題の和スイーツで、ほっとひと息

ブランド名：フラワーおはぎ専門店Oh!huggy!!

商品名：フラワーおはぎ母の日BOX

価格 ：5,100円（税込）※送料別

販売ページ：https://cake.jp/item/3414413/

ブランド名：創作和洋菓子 花えちぜん

商品名：生クリーム大福 8個入

価格 ：2,160円（税込）※送料別

販売ページ：https://cake.jp/item/3403106/

２.母の日限定。笑顔を届けるスイーツ

ブランド名：フレッシュタルトのお店STYLE

商品名：【母の日限定】ねこみにタルトセット 9個入

価格 ：2,759円（税込）※送料別

販売ページ：https://cake.jp/item/3437076/

ブランド名：バラのマドレーヌのお店ランジェラ

商品名：母の日ブーケ

価格 ：3,930円（税込）※送料別

販売ページ：https://cake.jp/item/3407666/

３.カーネーション＆フラワーケーキ

ブランド名：EUREKA（ユーレカ）

商品名：カーネーションケーキ

価格 ：5,500円（税込）※送料別

販売ページ：https://cake.jp/item/3413913/

ブランド名：Milkymoco

商品名：母の日 レッドローズケーキ 5号 15cm

価格 ：6,480円（税込）

販売ページ：https://cake.jp/item/3387361/

４.名店のご褒美スイーツ

ブランド名：bubo BARCELONA（ブボ・バルセロナ）

商品名：チョコスカルプチャー ジュエル ローズ

価格 ：3,990円（税込）※送料別

販売ページ：https://cake.jp/item/3436634/

ブランド名：LT by LOUANGE TOKYO

商品名：【LOUANGE TOKYO】マカロン チーズケーキ

価格 ：7,240円（税込）※送料別

販売ページ：https://cake.jp/item/3436987/

５.トレンドスイーツギフト

ブランド名：わらいみらい

商品名：お花が入ったフラワー＆フルーツゼリー 4個入

価格 ：3,180円（税込）※送料別

販売ページ：https://cake.jp/item/3422476/

ブランド名：OIMO & MOTCH

商品名：うさもっち 6個ボックス

価格 ：3,600円（税込）※送料別

販売ページ：https://cake.jp/item/3428952/

住所不要。“当日でも贈れる”eギフト

「住所が分からない」「当日に気づいた」

そんな時も安心。

URLを送るだけで贈れる“ソーシャルギフト”に対応。

LINEやメールで、すぐに“ありがとう”を届けられます。

詳細はこちら：https://cake.jp/campaigns/socialgift/



Cake.jp GIFT - 甘いサプライズで、想いを届けよう。-

https://cake.jp/lp/category/sweets/

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」とは

2017年1月より、ケーキ・スイーツの専門通販サイト「Cake.jp」を運営。「スイーツで心の温度を上げる」というミッションのもと、自分たちが食べたい、だれかにあげたいと本気で思えるスイーツをお届けしています。現在、会員数200万人、加盟店舗数1,700店舗以上、8,000種類のラインアップを展開。プラットフォーム以上の価値を提供できるよう、テクノロジーを活用した新商品の開発や加盟店へのブランディングサポートなども行っています。

https://cake.jp/

株式会社Cake.jpについて

会社名 : 株式会社Cake.jp

代表者 : 代表取締役 高橋優貴

本社 : 東京都新宿区西新宿6丁目24-1 西新宿三井ビル1503

設立日 : 2009年4月23日

URL : https://corp.cake.jp/

商品についてのお問い合わせ先

Cake.jpカスタマーサポート

メールアドレス：support@cake.jp

※24時間受付。返答は内容を確認後、順次対応いたします。