母の日ギフトは“今からでも間に合う” 最短翌日配送で叶える、安心＆華やかスイーツ特集
ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp（ケーキジェーピー）」を運営する株式会社Cake.jp（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 優貴）は、2026年5月10日（日）の「母の日」に向け、ゴールデンウィーク中の駆け込み需要にも対応すべく、「最短翌日お届け」に対応したお急ぎ便を中心に、短納期でお届け可能な母の日スイーツギフト特集を強化しました。
Cake.jp「母の日」特設サイト
https://cake.jp/category/mothersday/
“忘れていた”も大丈夫。今からでも間に合う母の日
「準備を忘れていた」「まだ間に合うギフトを探したい」
そんな声に応え、Cake.jpでは母の日当日のお届けにも対応。
直前でも、安心して選べるラインナップを揃えました。
華やかさ・特別感・美味しさを兼ね備えた“本命ギフト”が揃います。
【お急ぎ便】最短翌日。母の日当日もお届け可能
・最短翌日配送に対応（対象商品）
・3～4日で届く商品も豊富
・母の日当日（5月10日）お届け
→ 5月9日（土）正午まで注文OK
※地域により異なります
※「お急ぎ対応」アイコンが目印
※お届け先の地域により、締切日時が異なる場合がございます。詳細は各商品ページをご確認ください。
■商品概要
【特長】直前でも“ちゃんと選べる”
・トレンドも定番も揃う豊富なラインナップ
・ギフト映えする華やかなデザイン
・専門店クオリティの味わい
１.話題の和スイーツで、ほっとひと息
ブランド名：フラワーおはぎ専門店Oh!huggy!!
商品名：フラワーおはぎ母の日BOX
価格 ：5,100円（税込）※送料別
販売ページ：https://cake.jp/item/3414413/
ブランド名：創作和洋菓子 花えちぜん
商品名：生クリーム大福 8個入
価格 ：2,160円（税込）※送料別
販売ページ：https://cake.jp/item/3403106/
２.母の日限定。笑顔を届けるスイーツ
ブランド名：フレッシュタルトのお店STYLE
商品名：【母の日限定】ねこみにタルトセット 9個入
価格 ：2,759円（税込）※送料別
販売ページ：https://cake.jp/item/3437076/
ブランド名：バラのマドレーヌのお店ランジェラ
商品名：母の日ブーケ
価格 ：3,930円（税込）※送料別
販売ページ：https://cake.jp/item/3407666/
３.カーネーション＆フラワーケーキ
ブランド名：EUREKA（ユーレカ）
商品名：カーネーションケーキ
価格 ：5,500円（税込）※送料別
販売ページ：https://cake.jp/item/3413913/
ブランド名：Milkymoco
商品名：母の日 レッドローズケーキ 5号 15cm
価格 ：6,480円（税込）
販売ページ：https://cake.jp/item/3387361/
４.名店のご褒美スイーツ
ブランド名：bubo BARCELONA（ブボ・バルセロナ）
商品名：チョコスカルプチャー ジュエル ローズ
価格 ：3,990円（税込）※送料別
販売ページ：https://cake.jp/item/3436634/
ブランド名：LT by LOUANGE TOKYO
商品名：【LOUANGE TOKYO】マカロン チーズケーキ
価格 ：7,240円（税込）※送料別
販売ページ：https://cake.jp/item/3436987/
５.トレンドスイーツギフト
ブランド名：わらいみらい
商品名：お花が入ったフラワー＆フルーツゼリー 4個入
価格 ：3,180円（税込）※送料別
販売ページ：https://cake.jp/item/3422476/
ブランド名：OIMO & MOTCH
商品名：うさもっち 6個ボックス
価格 ：3,600円（税込）※送料別
販売ページ：https://cake.jp/item/3428952/
住所不要。“当日でも贈れる”eギフト
「住所が分からない」「当日に気づいた」
そんな時も安心。
URLを送るだけで贈れる“ソーシャルギフト”に対応。
LINEやメールで、すぐに“ありがとう”を届けられます。
詳細はこちら：https://cake.jp/campaigns/socialgift/
Cake.jp GIFT - 甘いサプライズで、想いを届けよう。-
https://cake.jp/lp/category/sweets/
ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」とは
2017年1月より、ケーキ・スイーツの専門通販サイト「Cake.jp」を運営。「スイーツで心の温度を上げる」というミッションのもと、自分たちが食べたい、だれかにあげたいと本気で思えるスイーツをお届けしています。現在、会員数200万人、加盟店舗数1,700店舗以上、8,000種類のラインアップを展開。プラットフォーム以上の価値を提供できるよう、テクノロジーを活用した新商品の開発や加盟店へのブランディングサポートなども行っています。
https://cake.jp/
株式会社Cake.jpについて
会社名 : 株式会社Cake.jp
代表者 : 代表取締役 高橋優貴
本社 : 東京都新宿区西新宿6丁目24-1 西新宿三井ビル1503
設立日 : 2009年4月23日
URL : https://corp.cake.jp/
商品についてのお問い合わせ先
Cake.jpカスタマーサポート
メールアドレス：support@cake.jp
※24時間受付。返答は内容を確認後、順次対応いたします。