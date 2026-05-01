母の日ギフトは“今からでも間に合う”　最短翌日配送で叶える、安心＆華やかスイーツ特集

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株式会社Cake.jp

ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp（ケーキジェーピー）」を運営する株式会社Cake.jp（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 優貴）は、2026年5月10日（日）の「母の日」に向け、ゴールデンウィーク中の駆け込み需要にも対応すべく、「最短翌日お届け」に対応したお急ぎ便を中心に、短納期でお届け可能な母の日スイーツギフト特集を強化しました。




Cake.jp「母の日」特設サイト


https://cake.jp/category/mothersday/



“忘れていた”も大丈夫。今からでも間に合う母の日


「準備を忘れていた」「まだ間に合うギフトを探したい」


そんな声に応え、Cake.jpでは母の日当日のお届けにも対応。


直前でも、安心して選べるラインナップを揃えました。


華やかさ・特別感・美味しさを兼ね備えた“本命ギフト”が揃います。



【お急ぎ便】最短翌日。母の日当日もお届け可能

・最短翌日配送に対応（対象商品）
・3～4日で届く商品も豊富
・母の日当日（5月10日）お届け
　→ 5月9日（土）正午まで注文OK


※地域により異なります
※「お急ぎ対応」アイコンが目印




※お届け先の地域により、締切日時が異なる場合がございます。詳細は各商品ページをご確認ください。


■商品概要

【特長】直前でも“ちゃんと選べる”


・トレンドも定番も揃う豊富なラインナップ


・ギフト映えする華やかなデザイン


・専門店クオリティの味わい


１.話題の和スイーツで、ほっとひと息




ブランド名：フラワーおはぎ専門店Oh!huggy!!


商品名：フラワーおはぎ母の日BOX


価格　　　：5,100円（税込）※送料別


販売ページ：https://cake.jp/item/3414413/




ブランド名：創作和洋菓子　花えちぜん


商品名：生クリーム大福 8個入


価格　　　：2,160円（税込）※送料別


販売ページ：https://cake.jp/item/3403106/



２.母の日限定。笑顔を届けるスイーツ




ブランド名：フレッシュタルトのお店STYLE


商品名：【母の日限定】ねこみにタルトセット 9個入


価格　　　：2,759円（税込）※送料別


販売ページ：https://cake.jp/item/3437076/




ブランド名：バラのマドレーヌのお店ランジェラ


商品名：母の日ブーケ


価格　　　：3,930円（税込）※送料別


販売ページ：https://cake.jp/item/3407666/



３.カーネーション＆フラワーケーキ




ブランド名：EUREKA（ユーレカ）


商品名：カーネーションケーキ


価格　　　：5,500円（税込）※送料別


販売ページ：https://cake.jp/item/3413913/




ブランド名：Milkymoco


商品名：母の日 レッドローズケーキ 5号 15cm


価格　　　：6,480円（税込）


販売ページ：https://cake.jp/item/3387361/



４.名店のご褒美スイーツ




ブランド名：bubo BARCELONA（ブボ・バルセロナ）


商品名：チョコスカルプチャー ジュエル ローズ


価格　　　：3,990円（税込）※送料別


販売ページ：https://cake.jp/item/3436634/




ブランド名：LT by LOUANGE TOKYO


商品名：【LOUANGE TOKYO】マカロン チーズケーキ


価格　　　：7,240円（税込）※送料別


販売ページ：https://cake.jp/item/3436987/



５.トレンドスイーツギフト




ブランド名：わらいみらい


商品名：お花が入ったフラワー＆フルーツゼリー 4個入


価格　　　：3,180円（税込）※送料別


販売ページ：https://cake.jp/item/3422476/




ブランド名：OIMO & MOTCH


商品名：うさもっち 6個ボックス


価格　　　：3,600円（税込）※送料別


販売ページ：https://cake.jp/item/3428952/



住所不要。“当日でも贈れる”eギフト


「住所が分からない」「当日に気づいた」
そんな時も安心。
URLを送るだけで贈れる“ソーシャルギフト”に対応。
LINEやメールで、すぐに“ありがとう”を届けられます。



詳細はこちら：https://cake.jp/campaigns/socialgift/

Cake.jp GIFT - 甘いサプライズで、想いを届けよう。-
https://cake.jp/lp/category/sweets/


ケーキ・スイーツ専門通販サイト「Cake.jp」とは





2017年1月より、ケーキ・スイーツの専門通販サイト「Cake.jp」を運営。「スイーツで心の温度を上げる」というミッションのもと、自分たちが食べたい、だれかにあげたいと本気で思えるスイーツをお届けしています。現在、会員数200万人、加盟店舗数1,700店舗以上、8,000種類のラインアップを展開。プラットフォーム以上の価値を提供できるよう、テクノロジーを活用した新商品の開発や加盟店へのブランディングサポートなども行っています。


https://cake.jp/


株式会社Cake.jpについて

会社名　　 : 株式会社Cake.jp


代表者　　 : 代表取締役 高橋優貴


本社　　　 : 東京都新宿区西新宿6丁目24-1 西新宿三井ビル1503


設立日　 　: 2009年4月23日


URL　　　 : https://corp.cake.jp/


商品についてのお問い合わせ先

Cake.jpカスタマーサポート


メールアドレス：support@cake.jp


※24時間受付。返答は内容を確認後、順次対応いたします。