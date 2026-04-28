国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、AI検索時代に選ばれる企業になるための戦略とツール選定をまとめた「AIに選ばれる企業のマーケティング戦略書」を、2026年4月28日(火)に公開しました。

「AIに選ばれる企業のマーケティング戦略書」の概要

https://aismiley.co.jp/ai-marketing-strategy-guide-inquire/

本資料では、従来のSEO中心のマーケティングから、AI検索最適化(AIO/LLMO/GEO)への移行が求められる背景と、その実践手法を解説します。 ChatGPTやPerplexity、Google AI Overviewsなどに直接質問し、AIの回答を意思決定に活用するユーザーが急増する中、「検索で上位に出る」から「AIに選ばれる」へとマーケティングの前提が大きく変化しています。 具体的には、AIO(AI Optimization)、LLMO(Large Language Model Optimization)、GEO(Generative Engine Optimization)という3つの概念の違いと実務での捉え方を整理し、「AIに選ばれるコンテンツの設計原則」を提示しました。 さらに、AIマーケティングが機能しない典型的な4つのパターンと根本原因を明示し、データ収集・施策設計・実行の各工程で活用すべき「おすすめ製品3選」、そして導入成功のための4つの判断基準も網羅しています。「SEOの否定ではなく進化」として、AI時代に適応したマーケティング体制を構築するための実践ガイドとしてぜひご活用ください。

本資料作成の背景

従来のSEO中心のマーケティングは、ユーザー行動の変化により機能しにくくなっています。これまで主流だった「検索→比較→クリック」という導線は、AIの登場によって大きく変化しました。 現在はChatGPTやPerplexity、AI Overviewsなどに直接質問し、その回答を意思決定に利用するユーザーが急増しています。AI検索の普及により、SEOで上位表示されてもクリックされない「ゼロクリックサーチ」が増加し、従来のマーケティング活動では捉えきれない新たな露出と機会の損失が生まれています。 しかし、従来のチャット型AIとの違いや、実際にどのような施策に取り組めば良いのか、そして自社に合ったツールをどう選べば良いのか分からないという声も少なくありません。そこでAIsmileyは、単なる概念の紹介にとどまらず、AIに選ばれるコンテンツ設計の原則から、ツールの選定基準、失敗パターンの回避方法、そして実践的な導入ロードマップを描くための戦略書として、本資料を作成しました。

■本資料はこんな方におすすめ

・「検索」から「AI活用」へのユーザー行動変化と最新動向を知りたい方 ・AIO/LLMO/GEOの違いと実務での捉え方を理解したい方 ・AIに選ばれるコンテンツの設計原則と具体的な施策を知りたい方 ・自社に最適なAIマーケティングツールの選び方がわかる「判断基準」や「おすすめ製品」を見たい方

本資料の入手方法

本資料をお求めの企業ご担当者様は、下記の手順に沿って資料請求ください。 1. 下記『今すぐ無料で資料請求』をクリックします。 2. お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力の上、送信ください。 3. 入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。 4. 弊社担当者よりメールにて「AIに選ばれる企業のマーケティング戦略書」をご案内させていただきます。

https://aismiley.co.jp/ai-marketing-strategy-guide-inquire/

※本資料はAIの導入を検討している企業に対して配布しております。AIソリューション提供会社の市場調査および同業他社・競合他社への提供はしておりませんので、あしからずご了承ください。 ※本資料はプレスリリースや製品サイト、導入実績などの公開情報を基にAIsmiley編集部が独自の視点で取りまとめたもので、網羅性や正確性を完全に担保するものではありません。

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。 Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。 企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。 URL：https://aismiley.co.jp/ ・AIエージェントとは？ https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai-agent-introduction/ ・AIエージェント導入の適否判断ガイド https://aismiley.co.jp/ai_news/wp-ai-agent-decision-guide/ ・AIエージェントカオスマップ https://aismiley.co.jp/ai_news/ai-agent-chaosmap-2025/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー 所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F 設立年月日：2018年3月9日 代表者：代表取締役 板羽 晃司 資本金：14,990千円 URL：https://aismiley.co.jp/company/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー 担当：AIsmiley編集部 TEL：03-6452-4750 Email：media@aismiley.co.jp