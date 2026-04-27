2026年4月27日



PwCアドバイザリー合同会社





【調査レポート】



自動車サプライヤー業界の展望



――150社超への調査結果から見えた変革のステップ



日本の自動車サプライヤー157社への調査から、



業界が直面する課題と変革に向けたアライアンス戦略を提言



