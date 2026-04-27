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【調査レポート】 自動車サプライヤー業界の展望――150社超への調査結果から見えた変革のステップ
2026年4月27日
PwCアドバイザリー合同会社
PwCアドバイザリー合同会社
【調査レポート】
自動車サプライヤー業界の展望
――150社超への調査結果から見えた変革のステップ
日本の自動車サプライヤー157社への調査から、
業界が直面する課題と変革に向けたアライアンス戦略を提言
PwCアドバイザリー合同会社（以下「PwCアドバイザリー」）は、日本の自動車サプライヤー157社を対象としたアンケート調査および最新の業界動向を分析したレポート『自動車サプライヤー業界の展望――150社超への調査結果から見えた変革のステップ』を公開しました。
本レポートでは、電動化やソフトウェア化、環境規制強化といった「100年に一度の変革期」ともいわれる時代に自動車サプライヤー業界が直面する課題を、短期・中期・長期の時間軸で分析し、課題解決に向けた3つの施策を提言として取りまとめています。
米国の通商政策や地政学リスクの顕在化を受けたグローバル事業環境の不確実性など、経営環境が厳しさを増す中、自動車サプライヤー各社は、従来の事業モデルの見直しや競争力維持・強化に向けた対応を迫られています。
今回の調査では、約8割の企業が「今後の課題対応にアライアンス（企業間協業）が必要」と回答しており、サプライヤー各社が直面する課題に対する重要な打ち手としてアライアンスが注目されていることが明らかになりました。一方、各社の課題認識と対応状況には大きな乖離があり、多くの企業は、人材不足や「系列（ケイレツ）」を始めとする既存の業界構造などを背景に、協業を進めにくい環境にあると感じている実態も浮き彫りになりました。
日本の自動車サプライヤーが持続的な成長を遂げるための主要な施策とその他検討すべき事項は以下のとおりです。
今後取り組むべき施策（提言）
アライアンスは、変革を実行に移すための基本ステップであり、変化のスピードに対応するためにも不可欠です。企業が従来の枠組みを超え、「モビリティ産業のソリューションプロバイダー」となることで、業界全体の発展と企業価値向上につながることを願っています。
本レポート詳細につきましては、以下URLよりご覧ください。
『自動車サプライヤー業界の展望――150社超への調査結果から見えた変革のステップ』を発行
URL：https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/outlook-for-oem-supplier.htm
以上
PwCアドバイザリー合同会社について：https://www.pwc.com/jp/deal-advisory
PwCアドバイザリー合同会社は、戦略、財務、M&A・再生の高い専門性をもって、クライアントのビジョン実現のために、環境・社会貢献と事業成長の両立を経営の側面から支援しています。PwCグローバルネットワークと連携しながら、クライアントが社会における信頼を構築し、持続的な成長を実現できるよう、最適かつ高い業務品質のサービスを提供します。
PwC Japanグループについて：https://www.pwc.com/jp
PwC Japanグループは、日本におけるPwCグローバルネットワークのメンバーファームおよびそれらの関連会社の総称です。各法人は独立した別法人として事業を行っています。
複雑化・多様化する企業の経営課題に対し、PwC Japanグループでは、監査およびブローダーアシュアランスサービス、コンサルティング、ディールアドバイザリー、税務、そして法務における卓越した専門性を結集し、それらを有機的に協働させる体制を整えています。また、公認会計士、税理士、弁護士、その他専門スタッフ約13,500人を擁するプロフェッショナル・サービス・ネットワークとして、クライアントニーズにより的確に対応したサービスの提供に努めています。
(c) 2026 PwC Advisory LLC. All rights reserved.
PwC refers to the PwC network member firms and/or their specified subsidiaries in Japan, and may sometimes refer to the PwC network. Each of such firms and subsidiaries is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details.
米国の通商政策や地政学リスクの顕在化を受けたグローバル事業環境の不確実性など、経営環境が厳しさを増す中、自動車サプライヤー各社は、従来の事業モデルの見直しや競争力維持・強化に向けた対応を迫られています。
今回の調査では、約8割の企業が「今後の課題対応にアライアンス（企業間協業）が必要」と回答しており、サプライヤー各社が直面する課題に対する重要な打ち手としてアライアンスが注目されていることが明らかになりました。一方、各社の課題認識と対応状況には大きな乖離があり、多くの企業は、人材不足や「系列（ケイレツ）」を始めとする既存の業界構造などを背景に、協業を進めにくい環境にあると感じている実態も浮き彫りになりました。
日本の自動車サプライヤーが持続的な成長を遂げるための主要な施策とその他検討すべき事項は以下のとおりです。
今後取り組むべき施策（提言）
アライアンスは、変革を実行に移すための基本ステップであり、変化のスピードに対応するためにも不可欠です。企業が従来の枠組みを超え、「モビリティ産業のソリューションプロバイダー」となることで、業界全体の発展と企業価値向上につながることを願っています。
本レポート詳細につきましては、以下URLよりご覧ください。
『自動車サプライヤー業界の展望――150社超への調査結果から見えた変革のステップ』を発行
URL：https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/outlook-for-oem-supplier.htm
以上
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複雑化・多様化する企業の経営課題に対し、PwC Japanグループでは、監査およびブローダーアシュアランスサービス、コンサルティング、ディールアドバイザリー、税務、そして法務における卓越した専門性を結集し、それらを有機的に協働させる体制を整えています。また、公認会計士、税理士、弁護士、その他専門スタッフ約13,500人を擁するプロフェッショナル・サービス・ネットワークとして、クライアントニーズにより的確に対応したサービスの提供に努めています。
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