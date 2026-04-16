【第26回マーケティングWeek 春2026】エコノス株式会社は「SHIRITAI」「URITAI」「マーケアップ」を出展いたします。
マーケティング支援のエコノス株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役：野畑博央、以下：エコノス）は、
2026年4月22日（水）から、東京ビッグサイトにて開催される 第26回 マーケティングWeek -春 2026- に出展いたします。
■ 第26回 マーケティングWeek -春 2026-
マーケティングWeekは、マーケティング関連の製品やサービスが一堂に集結する専門展示会です。
マーケティング、販促、Web、営業推進、経営に携わる方々にとって、認知度向上や店舗・Web集客、エンゲージメントやLTVの改善、売上拡大などの課題解決に最適な場となります。
【 会期 】 2026年4月22日（水）～ 24日（金） 3日間
【 時間 】 10:00～17:00
【 会場 】 東京ビッグサイト 南展示棟
【 主催 】 RX Japan合同会社
＜エコノス ブース位置＞
ブース番号「S7-11」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347104/images/bodyimage1】
＜出展サービス＞
◆AIチャットボット「SHIRITAI」
商品データベース等を頭脳とするAIチャットボットシステム。構築されたデータベースを元に、自社の商品に詳しいAIが24時間365日リアルタイムで回答を行います。
お問い合わせ対応の業務負担軽減や、営業時間外を含めた機会損失の防止、商品理解の促進による購買率の向上を実現します。
https://ai-bot.one/
◆ターゲティングAIツール「URITAI」
企業サイト100万社以上をAI解析し、貴社商品にニーズ高い見込み企業をリアルタイム抽出、CSV出力する営業ターゲティング支援SaaSです。
https://econos.jp/lp/uritai/
■攻めの集客代行サービス「マーケアップ」
セミナー集客や資料請求獲得を成果報酬型で支援するサービスです。集客リスト作成からDMアプローチすべてお任せください。
https://atsumeru.site/
- 本件に関するお問い合わせ先 -
会社名：エコノス株式会社
所在地：[大阪本社]大阪府大阪市中央区安土町1-7-13 トヤマビル3F
[東京支社]東京都千代田区二番町5-5 番町フィフスビル7F
電 話：06-6265-5111（展示会の件とお問合せ下さい）
メール：info@econos.jp
U R L ：https://www.econos.jp/
配信元企業：エコノス株式会社
2026年4月22日（水）から、東京ビッグサイトにて開催される 第26回 マーケティングWeek -春 2026- に出展いたします。
■ 第26回 マーケティングWeek -春 2026-
マーケティングWeekは、マーケティング関連の製品やサービスが一堂に集結する専門展示会です。
マーケティング、販促、Web、営業推進、経営に携わる方々にとって、認知度向上や店舗・Web集客、エンゲージメントやLTVの改善、売上拡大などの課題解決に最適な場となります。
【 会期 】 2026年4月22日（水）～ 24日（金） 3日間
【 時間 】 10:00～17:00
【 会場 】 東京ビッグサイト 南展示棟
【 主催 】 RX Japan合同会社
ブース番号「S7-11」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347104/images/bodyimage1】
＜出展サービス＞
◆AIチャットボット「SHIRITAI」
商品データベース等を頭脳とするAIチャットボットシステム。構築されたデータベースを元に、自社の商品に詳しいAIが24時間365日リアルタイムで回答を行います。
お問い合わせ対応の業務負担軽減や、営業時間外を含めた機会損失の防止、商品理解の促進による購買率の向上を実現します。
https://ai-bot.one/
◆ターゲティングAIツール「URITAI」
企業サイト100万社以上をAI解析し、貴社商品にニーズ高い見込み企業をリアルタイム抽出、CSV出力する営業ターゲティング支援SaaSです。
https://econos.jp/lp/uritai/
■攻めの集客代行サービス「マーケアップ」
セミナー集客や資料請求獲得を成果報酬型で支援するサービスです。集客リスト作成からDMアプローチすべてお任せください。
https://atsumeru.site/
- 本件に関するお問い合わせ先 -
会社名：エコノス株式会社
所在地：[大阪本社]大阪府大阪市中央区安土町1-7-13 トヤマビル3F
[東京支社]東京都千代田区二番町5-5 番町フィフスビル7F
電 話：06-6265-5111（展示会の件とお問合せ下さい）
メール：info@econos.jp
U R L ：https://www.econos.jp/
配信元企業：エコノス株式会社
プレスリリース詳細へ