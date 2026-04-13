MiniTool、日本語およびドイツ語に対応したMovieMaker 8.6をリリース





バンクーバー、ブリティッシュコロンビア州、2026年4月13日 /PRNewswire/ -- MiniTool Software Limitedはこのたび、ビデオ編集ソフトウェアの大幅なアップデートとなるMiniTool MovieMaker 8.6を発表しました。最新バージョンは、ローカライズされた体験、クリエイティブな制作、および編集ワークフローの高速化に重点を置いています。

MiniTool MovieMaker 8.6の新機能の紹介

・日本語とドイツ語をサポートし、ローカライズされたユーザーフレンドリーな体験を提供。

・一新されたパレットでテキストカラーをカスタマイズでき、より美しくクリエイティブなビデオタイトルやキャプションを作成可能。

・最適化されたチュートリアルガイドにより、初回セットアップがよりスムーズに。

・ソフトウェアのログファイルに素早くアクセスし、効率的なエラー修正が可能。

GPUベースのエフェクトやフィルターを使用したビデオの書き出し速度が向上。

日本語とドイツ語をサポート

日本語とドイツ語のサポートは、MiniTool MovieMaker 8.6における主要なアップデートです。この改善により、対象地域のクリエイターは言語の壁を気にせずプロジェクトに専念できるようになり、より直感的で便利な動画制作プロセスが実現します。

クリエイティブなテキストカスタマイズを可能にする新しいカラーパレット

ビデオプロジェクトにより美しくクリエイティブなテキストを追加するため、MiniTool MovieMaker 8.6にはタイトル、キャプション、およびクレジットの色を自由に設定できる全く新しいカラーパレットが含まれています。これにより、ビデオのテーマや雰囲気にテキストスタイルをぴったり合わせやすくなります。

より高速な編集ワークフローを実現

優れたビデオエディターには、書き出し速度の速さも求められます。MiniTool MovieMaker 8.6は、GPUベースのエフェクトやフィルターを使用したビデオの書き出し速度を最適化しました。これにより、編集プロセスの最終ステップを効率的に高速化し、全体的な効率を向上させます。

MiniTool MovieMakerについて

MiniTool MovieMakerは、誰でも、特に初心者の方でも数分で高品質なビデオを作成できるように設計された、使いやすく機能豊富なビデオ編集ソフトです。

必須の編集ツールとトレンドのエフェクト

MiniTool MovieMakerには、テキストテンプレート、フィルター、トランジション、エフェクト、およびエレメントなどの豊富なライブラリが用意されています。さらに、トリミング、クロップ、分割、回転、反転、速度変更、およびアスペクト比の変換が可能です。

マルチトラックタイムライン

マルチトラックタイムラインを特徴とするMiniTool MovieMakerは、ピクチャーインピクチャー（PiP）エフェクトや分割画面ビデオ、ビデオコラージュの作成に加え、複数のクリップ、エフェクト、テキスト、アニメーションを重ねてビデオを強化することができます。

4Kビデオの書き出しとカスタム出力設定

MiniTool MovieMakerは、ウォーターマークなしでの最大4K解像度のビデオ書き出しを完全にサポートしています。さらに、出力フォーマット、解像度、フレームレート、およびビットレートをカスタマイズできます。

MiniTool® Software Ltd.について

MiniTool Software Ltd.は、ビデオ編集、スクリーン録画、ビデオ/オーディオ変換、ディスク管理、データ復元、データバックアップ、およびシステム最適化などの便利なツールの提供に専念しています。数十年にわたり、同社は世界中のユーザーから信頼を得てきました。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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