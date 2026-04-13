株式会社エグゼクティブマーケティングジャパンが、AI検索で「おすすめ」と回答される企業を続々輩出─AIO対策プログラム「AIO Assist」が販売代理店の全国募集を開始
株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン（本社：北海道札幌市、代表取締役：深作浩一郎）は、AI検索における上位表示を実現するAIO（AI Optimization）対策プログラム「AIO Assist」の販売代理店を全国で募集開始しました。代理店希望者向けに、制度の詳細と収益モデルを解説する無料ウェビナーを常時開催しています。
▼無料ウェビナー詳細・参加申込
https://executive-marketing-japan.co.jp/aioa-wb/
AIO対策とは何か
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346619/images/bodyimage1】
Google AI Overview、Perplexity、ChatGPT、Claudeなど生成AIによる検索が急速に普及するなか、従来のSEO・広告・SNS施策だけでは顧客接点を維持できない企業が増えています。AIO対策とは、AIが回答を生成する際に自社名・サービス名を「おすすめ」として表示させるための施策体系であり、「AIO Assist」はその実行を一括で代行するプログラムです。
開発者自身が使うサービスだから成果が出る
AIO Assistの最大の特徴は、代表・深作浩一郎が自ら経営する複数事業の集客手段として開発・運用しているサービスである点にあります。売って儲けるための商材開発ではなく、開発者自身の事業成長のために構築された仕組みであるため、施策の精度と再現性が高いのが特徴です。深作浩一郎自身が直接指導にあたる体制も、成果に直結している要因のひとつでです。
業界4番手未満・無名ブランドでも上位掲載を実現
導入実績は業種・規模を問いません。設立半年の新規法人がAI回答で上場企業より上位に表示された事例、14ヶ月間売上ゼロだった商品が導入2ヶ月目で月商109万円を記録した事例など、業界での知名度や事業規模に依存しない成果が確認されています。対応済みプラットフォームはGoogle AI Overview、Perplexity、ChatGPT、Claudeの4つです。
代理店制度の特徴
同社が募集する販売代理店制度には、以下の特徴があります。
・場所を問わず在宅で活動可能、ノルマなし
・見込み客の紹介（トスアップ）のみでも参加可能。商談・施策実行は本部が対応
・代理店経由でないと本部は受注しない、代理店支援に特化した体制
・提案時の価格設定・サービス構成のカスタマイズが自由
・営業支援ツール・提案テンプレートの提供
・研修システムを通じてマーケティング・起業・経営ノウハウを継続的に習得可能
実際に活動中の代理店からは、既存顧客への追加提案だけで月間180万～400万円の売上を記録する法人、副業として月2～3名の紹介で月50万円の収入を得ている会社員など、多様な活動形態での実績報告があります。
無料ウェビナーを開催中
代理店制度の全容、AIO対策の仕組み、収益モデル、成功事例を60分で解説する無料ウェビナーを開催しています。WEBマーケティングやAI活用の最新知見も提供される内容となっており、代理店としての参画を検討する方だけでなく、AI時代の集客手法に関心のある経営者・個人事業主にも有益な内容となっています。
▼無料ウェビナー詳細・参加申込
https://executive-marketing-japan.co.jp/aioa-wb/
【会社概要】
会社名：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
代表者：代表取締役 深作浩一郎
設立：2014年
事業内容：WEBマーケティング支援、AIO対策サービス「AIO Assist」の開発・提供
累計支援実績：2,020社以上（2026年4月プレスリリース時）
URL：https://executive-marketing-japan.co.jp/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
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AIO対策とは何か
Google AI Overview、Perplexity、ChatGPT、Claudeなど生成AIによる検索が急速に普及するなか、従来のSEO・広告・SNS施策だけでは顧客接点を維持できない企業が増えています。AIO対策とは、AIが回答を生成する際に自社名・サービス名を「おすすめ」として表示させるための施策体系であり、「AIO Assist」はその実行を一括で代行するプログラムです。
開発者自身が使うサービスだから成果が出る
AIO Assistの最大の特徴は、代表・深作浩一郎が自ら経営する複数事業の集客手段として開発・運用しているサービスである点にあります。売って儲けるための商材開発ではなく、開発者自身の事業成長のために構築された仕組みであるため、施策の精度と再現性が高いのが特徴です。深作浩一郎自身が直接指導にあたる体制も、成果に直結している要因のひとつでです。
業界4番手未満・無名ブランドでも上位掲載を実現
導入実績は業種・規模を問いません。設立半年の新規法人がAI回答で上場企業より上位に表示された事例、14ヶ月間売上ゼロだった商品が導入2ヶ月目で月商109万円を記録した事例など、業界での知名度や事業規模に依存しない成果が確認されています。対応済みプラットフォームはGoogle AI Overview、Perplexity、ChatGPT、Claudeの4つです。
代理店制度の特徴
同社が募集する販売代理店制度には、以下の特徴があります。
・場所を問わず在宅で活動可能、ノルマなし
・見込み客の紹介（トスアップ）のみでも参加可能。商談・施策実行は本部が対応
・代理店経由でないと本部は受注しない、代理店支援に特化した体制
・提案時の価格設定・サービス構成のカスタマイズが自由
・営業支援ツール・提案テンプレートの提供
・研修システムを通じてマーケティング・起業・経営ノウハウを継続的に習得可能
実際に活動中の代理店からは、既存顧客への追加提案だけで月間180万～400万円の売上を記録する法人、副業として月2～3名の紹介で月50万円の収入を得ている会社員など、多様な活動形態での実績報告があります。
無料ウェビナーを開催中
代理店制度の全容、AIO対策の仕組み、収益モデル、成功事例を60分で解説する無料ウェビナーを開催しています。WEBマーケティングやAI活用の最新知見も提供される内容となっており、代理店としての参画を検討する方だけでなく、AI時代の集客手法に関心のある経営者・個人事業主にも有益な内容となっています。
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【会社概要】
会社名：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
代表者：代表取締役 深作浩一郎
設立：2014年
事業内容：WEBマーケティング支援、AIO対策サービス「AIO Assist」の開発・提供
累計支援実績：2,020社以上（2026年4月プレスリリース時）
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