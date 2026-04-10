「特別寄与料シミュレーター」をAI特別寄与料シミュレーター「特別寄与料ナビ」が無料公開 ── 介護した家族が請求できる金額を30秒で計算

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、AI特別寄与料シミュレーター「特別寄与料ナビ」（https://tokubetu.xyz）において、特別寄与料シミュレーター（https://tokubetu.xyz/tools/contribution-counter）を新たに公開しました。

「介護したのに何も受け取れない」問題に法律の光

2019年7月に施行された改正相続法により、民法1050条に基づく「特別寄与料」の制度が新設されました。これにより、相続人ではない親族（たとえば長男の妻など）であっても、被相続人の介護や看護に無償で貢献した場合、相続人に対して金銭の支払いを請求できるようになりました。

しかし厚生労働省「国民生活基礎調査」によると、要介護者の主な介護者は同居の家族が過半数を占めており、その中には法定相続人ではない親族も多く含まれます。制度が存在しても「自分が請求できるのか」「いくらくらいになるのか」がわからず、請求に踏み切れないケースが少なくありません。家庭裁判所での調停や審判にかかる時間的・心理的な負担も、請求を躊躇する要因となっています。

「特別寄与料シミュレーター」の3つの特徴- 30秒で請求目安額を算出: 介護の期間・頻度・内容を入力するだけで、民法1050条の家裁実務基準に基づいた請求目安額を即座に計算します- 家裁実務基準を反映: 介護報酬相当額×裁量的割合という実務上の算定方法をベースに、介護の種類（身体介護・生活援助・見守り）に応じた金額を提示します- 請求の流れも案内: シミュレーション結果の画面で、協議→調停→審判という請求手続きのステップと、6か月の請求期限（相続の開始および相続人を知った時から）を案内しますご利用方法- 特別寄与料シミュレーター（https://tokubetu.xyz/tools/contribution-counter）にアクセス- 介護の期間・頻度・内容（身体介護・生活援助など）を入力- 請求目安額と手続きの流れを確認今後の展開

特別寄与料ナビでは今後も、相続における介護貢献の正当な評価を支援するため、制度の理解促進から請求準備までをサポートするツールの開発・公開を進めてまいります。

会社概要- 会社名: 株式会社Mycat- 所在地: 東京都目黒区三田2丁目7番22号- 事業内容: AIを活用した生活・ビジネス支援サービスの企画・開発・運営- コーポレートサイト: https://mycat.business