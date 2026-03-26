アセタゾラミド市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年03月19に「アセタゾラミド市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。アセタゾラミドに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
アセタゾラミド市場の概要
アセタゾラミド市場に関する当社の調査レポートによると、アセタゾラミド市場規模は 2035 年に約 258.4百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の アセタゾラミド市場規模は約 185.3 百万米ドルとなっています。アセタゾラミドに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 3.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、アセタゾラミド市場におけるシェアの拡大は、高山病の予防と軽減を目的とした同薬剤の高い使用率に起因するものです。登山、トレッキング、および高地観光の人気が高まるにつれ、急性高山病（AMS）に対する予防的治療の必要性が増しています。アセタゾラミドは、高地特有の低酸素環境への順応を促進し、それに伴う諸症状を軽減する効果があります。
アセタゾラミドに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/acetazolamide-market/103780
アセタゾラミドに関する市場調査によると、てんかん、特発性頭蓋内高血圧症、周期性四肢麻痺を含む神経系疾患の有病率上昇に伴い、同薬の市場シェアは拡大すると予測されています。世界保健機関（WHO）の統計によれば、2024年初頭の時点で、世界全体で約50百万人がてんかんを患っていました。アセタゾラミドは、炭酸脱水酵素を阻害し神経活動を安定化させる作用を持つことから、こうした神経系疾患に対する補助療法として広く利用されています。
しかし、てんかんや緑内障に対するプロスタグランジン誘導体や最新の抗てんかん薬といった代替療法の普及が進んでいることから、今後数年間は市場の成長が抑制されるものと見込まれます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345260/images/bodyimage1】
アセタゾラミド市場セグメンテーションの傾向分析
アセタゾラミド市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、アセタゾラミドの市場調査は、適応別、剤形別、流通チャネル別、エンドユーザー別、含量別と地域別に分割されています。
アセタゾラミド市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-103780
適応別に基づいて、アセタゾラミド市場は、緑内障、高山病、てんかん／発作性疾患、浮腫（心不全または薬剤誘発性）、特発性頭蓋内高血圧症、その他の適応外使用に分割されています。これらのうち、緑内障セグメントは、高齢化に伴う緑内障有病率の上昇を背景に、予測期間を通じて37%という最大の市場シェアを占めると見込まれています。複数の報告によると、2024年時点における40歳以上の成人人口における緑内障の有病率は、約2.1%でした。また、眼圧の有効な低下や急性緑内障の緊急時治療においてアセタゾラミドの使用頻度が高いことなど、その他の要因も同セグメントの成長を牽引しています。
アセタゾラミドの地域市場の見通し
アセタゾラミド市場の概要
アセタゾラミド市場に関する当社の調査レポートによると、アセタゾラミド市場規模は 2035 年に約 258.4百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の アセタゾラミド市場規模は約 185.3 百万米ドルとなっています。アセタゾラミドに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 3.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、アセタゾラミド市場におけるシェアの拡大は、高山病の予防と軽減を目的とした同薬剤の高い使用率に起因するものです。登山、トレッキング、および高地観光の人気が高まるにつれ、急性高山病（AMS）に対する予防的治療の必要性が増しています。アセタゾラミドは、高地特有の低酸素環境への順応を促進し、それに伴う諸症状を軽減する効果があります。
アセタゾラミドに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/acetazolamide-market/103780
アセタゾラミドに関する市場調査によると、てんかん、特発性頭蓋内高血圧症、周期性四肢麻痺を含む神経系疾患の有病率上昇に伴い、同薬の市場シェアは拡大すると予測されています。世界保健機関（WHO）の統計によれば、2024年初頭の時点で、世界全体で約50百万人がてんかんを患っていました。アセタゾラミドは、炭酸脱水酵素を阻害し神経活動を安定化させる作用を持つことから、こうした神経系疾患に対する補助療法として広く利用されています。
しかし、てんかんや緑内障に対するプロスタグランジン誘導体や最新の抗てんかん薬といった代替療法の普及が進んでいることから、今後数年間は市場の成長が抑制されるものと見込まれます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345260/images/bodyimage1】
アセタゾラミド市場セグメンテーションの傾向分析
アセタゾラミド市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、アセタゾラミドの市場調査は、適応別、剤形別、流通チャネル別、エンドユーザー別、含量別と地域別に分割されています。
アセタゾラミド市場のサンプルコピーの請求:
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適応別に基づいて、アセタゾラミド市場は、緑内障、高山病、てんかん／発作性疾患、浮腫（心不全または薬剤誘発性）、特発性頭蓋内高血圧症、その他の適応外使用に分割されています。これらのうち、緑内障セグメントは、高齢化に伴う緑内障有病率の上昇を背景に、予測期間を通じて37%という最大の市場シェアを占めると見込まれています。複数の報告によると、2024年時点における40歳以上の成人人口における緑内障の有病率は、約2.1%でした。また、眼圧の有効な低下や急性緑内障の緊急時治療においてアセタゾラミドの使用頻度が高いことなど、その他の要因も同セグメントの成長を牽引しています。
アセタゾラミドの地域市場の見通し