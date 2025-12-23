かつて看護学生だったすべての方へ『みんなで看護教育の当たり前を問い直す』Webセミナーを2026年3月17日（火）に開催 - 医学書院































書名：『看護教育の当たり前を問い直す』



著：水方 智子



発行月：2025年11月



判型：A5



頁数：224



ISBN：978-4-260- 06238-1



定価：2,640円（本体2,400円+税）



発行元：医学書院



詳細ページ：https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/117019



【NEO(Nursing Education Online)について】



まなぶ・つながる・ひろがる！ 教育の考え方や方法、全国の教育機関の実践・工夫がわかる。雑誌『看護教育』も収載し「動画＋セミナー＋雑誌＋記事」がオールインワンとなった看護教育・研究のためのオンラインプラットフォームです。







書名：『看護教育の当たり前を問い直す』著：水方 智子発行月：2025年11月判型：A5頁数：224ISBN：978-4-260- 06238-1定価：2,640円（本体2,400円+税）発行元：医学書院詳細ページ：https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/117019【NEO(Nursing Education Online)について】まなぶ・つながる・ひろがる！ 教育の考え方や方法、全国の教育機関の実践・工夫がわかる。雑誌『看護教育』も収載し「動画＋セミナー＋雑誌＋記事」がオールインワンとなった看護教育・研究のためのオンラインプラットフォームです。

◆参考書籍『看護教育の当たり前を問い直す』のご紹介「看護学生に人権はない」「看護学校はパワハラの温床」──そんな言葉を耳にしたことはないだろうか。本書は、看護教育のハラスメント的指導、“べき論”の連鎖に終止符を打つ、覚悟と希望の書。「看護を教える」とはどのような営みなのか、看護も教育も本来の目的に立ち返り、もっと楽しく、ワクワクする看護教育へ。方法論？ 否、教育の＜本質＞を問う、すべての“育てる人”に贈るバイブル。