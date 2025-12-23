こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
かつて看護学生だったすべての方へ『みんなで看護教育の当たり前を問い直す』Webセミナーを2026年3月17日（火）に開催 - 医学書院
株式会社医学書院 (所在地：東京都文京区、代表取締役社長：金原 俊)が展開するNEO（Nursing Education Online）は、かつて看護学生だったすべての方（臨床看護師、看護師養成校の教員、看護管理者、指導担当者）に向けてWEBセミナー『みんなで看護教育の当たり前を問い直す』を2026年3月17日（火）18:00〜19:30に開催します。
◆悪しき連鎖を “今” 断ち切って、もっとワクワクする看護教育へ
看護教育に関わる中で、どこか違和感を覚えるのに「学校では昔からこういう決まりだから」と言われ、納得しきれない思いをした経験はありませんか？
本セミナーでは、事前アンケートで集めた声をもとに、現場に根づく理不尽さや形式化した教育慣習を問い直し、教員・学生の双方がもっと健やかに、自由に学べる看護教育を考えます。
登壇するのは、『看護教育の当たり前を問い直す』の著者であり、看護教育に根づく「理不尽」や「当たり前」に異を唱え、もっと楽しくワクワクする看護教育を目指す水方智子さん。
そして、教育社会学の知識と組織開発の専門家としての経験を活かし、人々が能力に縛られることなく互いの「機能のでこぼこを組み合わせる」ことで、誰もが活躍できる社会の実現を目指し活動する勅使川原真衣さん。
「当たり前を問い直す」視点から教育を見つめ直し、そこからどんな変化を生み出していけるのか。希望ある看護教育の未来を一緒に考える機会として、ぜひご参加ください。
◆講師プロフィール
水方智子
一般社団法人 日本看護学校協議会 会長
淀川キリスト教病院、大阪府立千里看護専門学校を経て、パナソニック健康保険組合立松下看護専門学校専任教員に着任。2010年から 2023 年まで同校副学校長兼教務部長を務める。学生が看護師として活き活きと働き続けることを第一に、ナイチンゲール看護論と認識論を基礎理論とした看護・教育・管理を得意とする。
勅使川原真衣
組織開発コンサルタント
1982年横浜生まれ。慶應義塾大学環境情報学部卒業、東京大学大学院教育学研究科修士課程修了。BCG、ヘイ グループなど外資コンサルティングファーム勤務を経て独立。2017年に組織開発を専門とする、おのみず株式会社を設立し、企業はもちろん、病院、学校などの組織開発を支援する。二児の母。2020年から乳ガン闘病中。著書に『人生の「成功」について誰も語ってこなかったこと』（KADOKAWA，2025）『「能力」の生きづらさをほぐす』（どく社，2022）
◆開催概要（予定）
開催日時 ：2026年3月17日（火） 18:00〜19:30
開催形態 ：オンライン（リアルタイム配信＋アーカイブ配信）
アーカイブ：あり（配信後1か月）
受講料 ：無料
対象 ：かつて看護学生だったすべての方（臨床看護師、看護師養成校の教員、看護管理者、指導担当者）
講師 ：水方智子さん、勅使川原真衣さん
◆お申込み
弊社ウェブサイトより無料の医学書院IDにログインのうえお申込みください。
https://www.igaku-shoin.co.jp/seminar/detail/260317sem
◆参考書籍『看護教育の当たり前を問い直す』のご紹介
「看護学生に人権はない」「看護学校はパワハラの温床」──そんな言葉を耳にしたことはないだろうか。本書は、看護教育のハラスメント的指導、“べき論”の連鎖に終止符を打つ、覚悟と希望の書。「看護を教える」とはどのような営みなのか、看護も教育も本来の目的に立ち返り、もっと楽しく、ワクワクする看護教育へ。方法論？ 否、教育の＜本質＞を問う、すべての“育てる人”に贈るバイブル。
書名：『看護教育の当たり前を問い直す』
著：水方 智子
発行月：2025年11月
判型：A5
頁数：224
ISBN：978-4-260- 06238-1
定価：2,640円（本体2,400円+税）
発行元：医学書院
詳細ページ：https://www.igaku-shoin.co.jp/book/detail/117019
【NEO(Nursing Education Online)について】
まなぶ・つながる・ひろがる！ 教育の考え方や方法、全国の教育機関の実践・工夫がわかる。雑誌『看護教育』も収載し「動画＋セミナー＋雑誌＋記事」がオールインワンとなった看護教育・研究のためのオンラインプラットフォームです。
【株式会社医学書院について】
1944年の創業以来、「専門書出版社としての役割と責任を自覚し、医学・医療の進歩に必要な専門情報を的確に伝え、医学・医療の発展と社会の福祉に貢献すること」を使命として、常に最新の医学・医療情報を提供しています。
治療年鑑『今日の治療指針』、看護学生向け教科書シリーズ『系統看護学講座』など幅広い領域の専門書籍・雑誌を出版しており、毎年百数十点におよぶ書籍を刊行しています。近年では、Web配信サービス、電子書籍、電子雑誌、セミナー、オウンドメディアなど様々な形でのコンテンツ作成に取り組み、多くの医療専門職、学生の方々からご支持をいただいております。
本件に関するお問合わせ先
本件に関するお問合わせは、弊社ウェブサイトをご参照ください。
https://www.igaku-shoin.co.jp/seminar/detail/260317sem
