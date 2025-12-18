こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
とんでんが運営する「湯けむりの丘 つきさむ温泉」が『第２０回ニフティ温泉 年間ランキング２０２５』にて北海道総合第３位＆北海道口コミ部門第１位を受賞！
〜受賞を記念して電子チケットを１００円引きで販売〜
とんでん株式会社（本店所在地：北海道恵庭市、代表取締役社長：駒場雅志）が運営する、「湯けむりの丘 つきさむ温泉」（所在地：北海道札幌市）は、『第２０回ニフティ温泉 年間ランキング２０２５』にて、北海道総合順位で、前回の第５位を上回り、第３位を獲得するとともに、北海道口コミ部門では第１位を受賞いたしました。
この度受賞を記念して、全日入浴料を１００円引きでお楽しみいただけるお得なキャンペーンを２０２５年１２月１８日（木）〜２０２６年３月３１日（火）まで開催いたします。
『第２０回ニフティ温泉 年間ランキング２０２５』北海道総合第３位＆北海道口コミ部門第１位受賞
国内最大級の温浴施設情報サイト「ニフティ温泉」が主催する『第２０回ニフティ温泉 年間ランキング２０２５』にて、湯けむりの丘 つきさむ温泉は、“北海道総合部門”≪第３位≫を受賞しました。同部門は、全国で３番目に多い約１,３００件の掲載施設数が登録されています。
更に、「ニフティ温泉」内で投稿された口コミ件数や評価・口コミページの閲覧数をもとに評価される“北海道口コミ部門”では、今年初めての≪第１位≫を獲得いたしました。
受賞を記念して「ニフティ温泉」で販売中の電子チケットを、平日１,６００円（税込）のところ【特別価格】１,５００円（税込）と、土日祝日１,７００円（税込）のところ【特別価格】１,６００円（税込）の、全日１００円引きで販売いたします。販売期間は、２０２５年１２月１８日（木）〜２０２６年３月３１日（火）です。
◆第２０回ニフティ温泉 年間ランキング２０２５
https://onsen.nifty.com/rank/year/
開業２１周年を迎えた、湯けむりの丘 つきさむ温泉
北海道札幌市に所在する湯けむりの丘 つきさむ温泉は、今年で開業２１周年を迎えました。加水なしで源泉をそのままかけ流した“源泉かけ流し”の『天然モール温泉』や、２種類のサウナと水風呂が人気です。館内の「レストランとんでん」では、北海道生まれ和食処とんでんでも人気の鮨・そば・天ぷらや、季節のおすすめ料理に加え、湯けむりの丘 つきさむ温泉でのみ提供している、とんでんの中華料理がお楽しみいただけます。
源泉かけ流し“美肌の湯”とも呼ばれる『天然モール温泉』が、開放的な空間で楽しめる大浴場
保湿・保温効果が高く別名“美肌の湯”とも呼ばれる『天然モール温泉』を加水しない、源泉かけ流し風呂でご用意しています。また、『天然モール温泉』はアルカリ性単純温泉であり、他の泉質よりも刺激が少なく、一度入ればお肌がツルツルになる効果が期待されています。
他にも、檜の香りでほっと落ち着ける檜風呂や、露天風呂などがございます。
また、浴室内の大きな窓からは、最上階である４階ならではの開放的な景色をお楽しみいただけます。
２種類の温度の「サウナ」に、“冷冷交代浴(れいれいこうたいよく)”が可能な２種類の異なる水質と温度の「水風呂」
【男性風呂】
▲低温サウナ
▲スタジアムサウナ（高温）
【女性風呂】
▲テルマーレ（低温）
▲高温サウナ
湯けむりの丘 つきさむ温泉では男性風呂と女性風呂で、それぞれ２種類のサウナがご利用いただけます。男性風呂には、９０〜１００度の高温サウナの「スタジアムサウナ」と、５０〜６０度の「低温サウナ」が、女性風呂には８０〜９０度の「高温サウナ」と、約４０度の室温でヨモギの香りのミストをお楽しみいただける「テルマーレ」がございます。
▲源泉水風呂
更にサウナの後にぴったりな水風呂は、井戸水を１０度前後でご用意する水風呂と、『天然モール温泉』を２２度前後でご用意する水風呂の２種類を設置しています。
まずはサウナでしっかり体を温めた後、“キンキンに冷えた井戸水の水風呂”で身体を冷まし、次に“天然モール温泉の程よい温度の水風呂”でゆったりと入浴する“冷冷交代浴”をお楽しみいただけます。
▲オリジナルMOKUタオル
また、フロントでは吸水力が高くコンパクトで持ち運びやすい、つきさむ温泉の刺繍が入った「オリジナルMOKUタオル」や、サウナハット等、サウナ活動をよりお楽しみいただける商品を販売中です。
こだわりの和食や、つきさむ温泉限定の中華が楽しめる「レストランとんでん」
▲さざんか ２,０９０円（税込２,２９９円）
▲五目あんかけ焼きそば １,１８０円（税込１,２９８円）
▲特製じゃ〜じゃ〜麺 １,０６０円（税込１,１６６円）
とんでん自慢のお料理が一度に楽しめる人気メニューの「さざんか」や、贅沢な大ぶりのえびが入った「五目あんかけ焼きそば」の他に、サウナの後にぴったりな“サ飯”を、およそ１ヵ月毎にメニューを変えてご用意いたします。１２月は、ピリっとした辛みのある肉みそが食欲をそそる「特製じゃ〜じゃ〜麺」をお楽しみいただけます。
≪ 年間ランキング受賞記念キャンペーン 概要 ≫
■対象期間：２０２５年１２月１８日（木）〜２０２６年３月３１日（火）
■販売先 ：ニフティ温泉 サイト内
https://onsen.nifty.com/sapporo-onsen/onsen006376/tickets-internal/#advancePaymentWrap
■販売価格：
【平日限定】通常１,６００円（税込）のところ【特別価格】１,５００円（税込）
【土日祝限定】通常１,７００円（税込）のところ【特別価格】１,６００円（税込）
本件に関するお問合わせ先
報道関係者からの問い合わせ
とんでん株式会社
関東営業本部 販売促進部 広報担当 乙二（おとに）・吉田
TEL 048-838-7878 FAX 048-838-8866 mail: tenpo@tonden.co.jp
