¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤¬D¡õI AWARD 2025¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖD¡õI AWARD¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ2ÅÙ¤Î¾å°Ì¾Þ¼õ¾Þ¤Ï·úÀß¶È³¦½é
¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯12·î13Æü¤ËD&I AWARD 2025¤Î½¾¶È°÷¿ô3001¿Í°Ê¾å¤Î´ë¶ÈÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖD&I AWARD¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ÉôÌç¤Ç2ÅÙ¤Î¾å°Ì¾Þ¼õ¾Þ¤Ï2¼ÒÌÜ¡¢·úÀß¶È³¦¤Ç¤Ï½é¤Ç¤¹¡£
¡¡D&I AWARD¤È¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£&¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó(D&I)¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤òÇ§Äê¡¦É½¾´¤¹¤ëÆüËÜºÇÂç¤ÎÉ½¾´À©ÅÙ¤Ç¡¢¡Ö¡D¡õI¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Î¸å²¡¤·¡×¡Ö¢D¡õI¤Î¤¢¤êÊý¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¡Ö£D¡õI¿ä¿Ê¤ÎÃ´¤¤¼ê¤ò³ÈÂç¡×¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´¹ñ¤Î±þÊç´ë¶È¤ÎD&I¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò100¹àÌÜ¤ÎÆÈ¼«¤Î»ØÉ¸¤ÇºÎÅÀ¤·¡¢£´¤Ä¤Î¥é¥ó¥¯¤ËÊ¬¤±¤ÆÇ§Äê¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¾å°Ì¤Î´ë¶È¤«¤é²ñ¼Ò¤Îµ¬ÌÏ¤Ë±þ¤¸¤¿ÉôÌç¤´¤È¤Ç¡ÖD&I AWARDÂç¾Þ¡×¡¢¡ÖD&I AWARD¾Þ¡×¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢2021Ç¯¤Î½éÇ¯ÅÙ¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢ºÇ¹â°Ì¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¥Ù¥¹¥È¥ï¡¼¥¯¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤ÎÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¥¹¥³¥¢¤ÎÅÀ¿ô¤¬¹â¤¤´ë¶È¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ë¾å°Ì¾Þ¤Î¤¦¤Á½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖD¡õI AWARD¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾å°Ì¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤Ï2021Ç¯¤Î¡ÖD¡õI AWARDÂç¾Þ¡×°ÊÍè£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õ¾Þ¤ÎÍýÍ³
¶ñÂÎÅª¤Ê¼èÁÈ¤ß¤¬Éý¹¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀ¤Ï´ü´Ö¡¦¼èÆÀÎ¨¤È¤â¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¼Ò¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤Î·¼È¯¤â¹â¤¯É¾²Á¤Ç¤¤ë¡£¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÃúÇ«¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÃßÀÑ¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎÈôÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£Â¾¤ÎÎÎ°è¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤äÀìÌç²È¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¼«¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆüËÜ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎD&I¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡£
¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡È¡Ö¤ï¤¬²È¡×¤òÀ¤³¦°ì¹¬¤»¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¹¤ë¡È¤È¤¤¤¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢½¾¶È°÷¤Î¹¬¤»¤«¤é¤ªµÒÍÍ¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹¬¤»¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤äÀ¸¤Êý¤ò»Ù¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎD&I¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
¡Ö½÷À³èÌö¿ä¿Ê¡×¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºâ¤Î³èÌö¡×¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤Î¿ä¿Ê¡×¤ò¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¿ä¿ÊÊý¿Ë¤Î3¤Ä¤ÎÃì¤È¤·¡¢½¾¶È°÷¤È´ë¶È¤¬¤È¤â¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ä»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥óHP¡§https://www.sekisuihouse.co.jp/diversity_inclusion/¡Ë
¡ü½÷À³èÌö¿ä¿Ê
2005Ç¯¤è¤ê±Ä¶È¿¦¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¤ÎÀÑ¶ËºÎÍÑ¤ò³«»Ï¡£½÷À´ÉÍý¿¦¤ò2025Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë310¿Í°Ê¾åÅÐÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¡¢´ÉÍý¿¦¸õÊä¼Ô¸þ¤±¸¦½¤¤È¤·¤Æ¡ÖÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹ ¥¦¥£¥á¥ó¥º ¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤ò¼Â»Ü¡£¼ÂÎÏ¤¢¤ë½÷À½¾¶È°÷¤ÎÅ¬Àµ¤Ê´ÉÍý¿¦ÅÐÍÑ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ìó2Ç¯´Ö¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ç·×²èÅª¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ë´ÉÍý¿¦¤ËÁê±þ¤·¤¤¿Íºâ¤Î°éÀ®¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÃËÀ°éµÙ¼èÆÀ¿ä¿Ê
2018Ç¯¤Ë¡Ö½¾¶È°÷¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ÒÄ¹¤ÎÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢1 ¤«·î°Ê¾å¤ÎÃËÀ°éµÙ´°Á´¼èÆÀ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¼èÆÀÎ¨ 100 ¡ó¤ò°Ý»ý¡£2019Ç¯¤Ë9·î19Æü¤ò¡Ö°éµÙ¤ò¹Í¤¨¤ëÆü¡×¤ËµÇ°ÆüÀ©Äê¤·¡¢ËèÇ¯¡ÖÆüËÜ¤Ç¤âÃËÀ¤Î°é»ùµÙ¶È¼èÆÀ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¼Ò²ñ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»¿Æ±´ë¶È¤È¶¦¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊIKUKYU.PJT HP¡§¡¡https://www.sekisuihouse.co.jp/ikukyu/¡Ë
¡ü¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¿ä¿Ê
Á´¹ñ¤Î³ÆÉô½ð¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½¾¶È°÷¤¬»ý¤ÄÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢Æ±¤¸¿¦¾ì¤Ç¤È¤â¤ËÆ¯¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¿¦¾ì¤ÎÍý²ò¡×¤È¡Ö´Ä¶¤ÎÀ°È÷¡×¤ò½Å»ë¤·¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë½¾¶È°÷¤ä¤½¤Î¾å»Ê¡¦Æ±Î½¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¸òÎ®²ñ¡×¤òËèÇ¯³«ºÅ¡£»ÜÀß¤Î¿·ÃÛ¡¦²þÁõ¤ÎºÝ¤Ë½å¼é¤¹¤ë¡Ö¼ÒÆâ»ÜÀßÀß·×£Õ£Ä»Ø¿Ë¡×¤òºöÄê¤·¡¢¾ã¤¬¤¤¤ÎÍÌµ¤òÌä¤ï¤ºÃ¯¤â¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡D&I AWARD¤È¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£&¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó(D&I)¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤òÇ§Äê¡¦É½¾´¤¹¤ëÆüËÜºÇÂç¤ÎÉ½¾´À©ÅÙ¤Ç¡¢¡Ö¡D¡õI¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Î¸å²¡¤·¡×¡Ö¢D¡õI¤Î¤¢¤êÊý¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¡Ö£D¡õI¿ä¿Ê¤ÎÃ´¤¤¼ê¤ò³ÈÂç¡×¤òÌÜÅª¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
D¡õI AWARD 2025¡¡½¾¶È°÷¿ô3001¿Í°Ê¾å¤Î´ë¶ÈÉôÌç¡¡D&I AWARD¾Þ¼õ¾Þ
¼õ¾Þ¤ÎÍýÍ³
¶ñÂÎÅª¤Ê¼èÁÈ¤ß¤¬Éý¹¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀ¤Ï´ü´Ö¡¦¼èÆÀÎ¨¤È¤â¤Ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¼Ò¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤Î·¼È¯¤â¹â¤¯É¾²Á¤Ç¤¤ë¡£¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÃúÇ«¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÃßÀÑ¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤ÎÈôÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£Â¾¤ÎÎÎ°è¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤äÀìÌç²È¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¼«¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆüËÜ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÎD&I¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡£
¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡È¡Ö¤ï¤¬²È¡×¤òÀ¤³¦°ì¹¬¤»¤Ê¾ì½ê¤Ë¤¹¤ë¡È¤È¤¤¤¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢½¾¶È°÷¤Î¹¬¤»¤«¤é¤ªµÒÍÍ¡¢¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹¬¤»¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤äÀ¸¤Êý¤ò»Ù¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎD&I¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
¡Ö½÷À³èÌö¿ä¿Ê¡×¡ÖÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºâ¤Î³èÌö¡×¡ÖÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤Î¿ä¿Ê¡×¤ò¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¿ä¿ÊÊý¿Ë¤Î3¤Ä¤ÎÃì¤È¤·¡¢½¾¶È°÷¤È´ë¶È¤¬¤È¤â¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ä»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ë¡¼¥¸¥ç¥óHP¡§https://www.sekisuihouse.co.jp/diversity_inclusion/¡Ë
¡ü½÷À³èÌö¿ä¿Ê
2005Ç¯¤è¤ê±Ä¶È¿¦¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À¤ÎÀÑ¶ËºÎÍÑ¤ò³«»Ï¡£½÷À´ÉÍý¿¦¤ò2025Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë310¿Í°Ê¾åÅÐÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¡¢´ÉÍý¿¦¸õÊä¼Ô¸þ¤±¸¦½¤¤È¤·¤Æ¡ÖÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹ ¥¦¥£¥á¥ó¥º ¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤ò¼Â»Ü¡£¼ÂÎÏ¤¢¤ë½÷À½¾¶È°÷¤ÎÅ¬Àµ¤Ê´ÉÍý¿¦ÅÐÍÑ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ìó2Ç¯´Ö¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ç·×²èÅª¤«¤Ä¸ú²ÌÅª¤Ë´ÉÍý¿¦¤ËÁê±þ¤·¤¤¿Íºâ¤Î°éÀ®¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÃËÀ°éµÙ¼èÆÀ¿ä¿Ê
2018Ç¯¤Ë¡Ö½¾¶È°÷¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ÒÄ¹¤ÎÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢1 ¤«·î°Ê¾å¤ÎÃËÀ°éµÙ´°Á´¼èÆÀ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¼èÆÀÎ¨ 100 ¡ó¤ò°Ý»ý¡£2019Ç¯¤Ë9·î19Æü¤ò¡Ö°éµÙ¤ò¹Í¤¨¤ëÆü¡×¤ËµÇ°ÆüÀ©Äê¤·¡¢ËèÇ¯¡ÖÆüËÜ¤Ç¤âÃËÀ¤Î°é»ùµÙ¶È¼èÆÀ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¼Ò²ñ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢»¿Æ±´ë¶È¤È¶¦¤Ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊIKUKYU.PJT HP¡§¡¡https://www.sekisuihouse.co.jp/ikukyu/¡Ë
¡ü¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¿ä¿Ê
Á´¹ñ¤Î³ÆÉô½ð¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½¾¶È°÷¤¬»ý¤ÄÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢Æ±¤¸¿¦¾ì¤Ç¤È¤â¤ËÆ¯¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¿¦¾ì¤ÎÍý²ò¡×¤È¡Ö´Ä¶¤ÎÀ°È÷¡×¤ò½Å»ë¤·¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë½¾¶È°÷¤ä¤½¤Î¾å»Ê¡¦Æ±Î½¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¸òÎ®²ñ¡×¤òËèÇ¯³«ºÅ¡£»ÜÀß¤Î¿·ÃÛ¡¦²þÁõ¤ÎºÝ¤Ë½å¼é¤¹¤ë¡Ö¼ÒÆâ»ÜÀßÀß·×£Õ£Ä»Ø¿Ë¡×¤òºöÄê¤·¡¢¾ã¤¬¤¤¤ÎÍÌµ¤òÌä¤ï¤ºÃ¯¤â¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£