「ヒツジのいらない枕」があの“世界的キャラクター”と夢のコラボ『〇〇〇〇のいらない枕』10月3日（金）～ヒツジのいらない枕直営店舗にて先行販売決定！
頭をあずけるだけで至高の睡眠へ誘う「ヒツジのいらない枕」を運営する株式会社太陽（代表：川嶋伶、本社：東京都目黒区）は、世界的に知られるキャラクターとのコラボレーションモデル『〇〇〇〇（キャラクター名）のいらない枕』を発売いたします。
本商品は、“ヒツジを数える間もなく眠ることができる”というコンセプトの「ヒツジのいらない枕」と、ある“ひつじ”にゆかりのある世界的キャラクターとのコラボレーションによって誕生した、親子で楽しめる特別仕様の快眠アイテムです。まずは、2025年10月3日（金）よりヒツジのいらない枕直営店舗にて先行販売を開始いたします。
また、本ティザー発表に合わせて、ヒツジのいらない枕公式Xアカウント（@_hitsuji_zzz）では、コラボキャラクターの名前を予想するキャンペーンを実施いたします。SNS上でのフォロワーとのインタラクティブな体験を通じて、“眠ることが楽しみになる”体験をより多くの方に届けてまいります。
コラボレーションモデルの特徴
・某キャラクターにちなんだ限定デザイン枕カバー＋アイマスク付き
・枕本体は『ヒツジのいらない枕®ー至極ー』と『子ヒツジのいらない枕™』の仕様を採用
・三角格子構造のTPE素材で寝返りも快適
・まるで牧場で眠るような柔らかな感触
・親子で楽しめる2サイズ展開（大人用／こども用）
SNSキャンペーン概要
ヒツジのいらない枕公式Xアカウントにて、今回のコラボキャラクターを予想いただき、正解者の中から抽選で30名様にコラボレーションモデルをプレゼントするキャンペーンを実施します。
応募方法：
１．ヒツジのいらない枕公式Xアカウント（@_hitsuji_zzz）をフォロー＆該当投稿をリポスト
２．ハッシュタグ #ヒツジ夢コラボ をつけて答えを予想
３．正解者の中から抽選で30名様に『〇〇〇〇のいらない枕』をプレゼント
実施期間：
2025年9月30日（火）～ 10月19日（日）予定
今後の展開
正式な商品名およびキャラクターの発表は、2025年10月中旬頃を予定しております。全国販売や公式EC販売の詳細についても、後日発表を予定しております。
ヒツジのいらない枕 直営店舗一覧
ストア名 ：ヒツジのいらない枕 三井アウトレットパーク多摩南大沢店
所在地 ：三井アウトレットパーク 多摩南大沢
東京都八王子市南大沢1-600
店舗面積 ：7.17坪（約24㎡）
営業時間 ：10:00～20:00 ※定休日は施設に準ずる
電話番号 ：042-689-5780
ストア名 ：ヒツジのいらない枕 羽田エアポートガーデン店
所在地 ：羽田空港第3ターミナル直結 複合施設 羽田エアポートガーデン内
東京都大田区羽田空港2-7-1
店舗面積 ：11.41坪（約38㎡）
営業時間 ：10:00～20:00 ※定休日は施設に準ずる
電話番号 ：03-6459-9933
ストア名 ：ヒツジのいらない枕 ららテラス川口店
所在地 ：三井ショッピングパーク ららテラス川口
埼玉県川口市栄町3-5-1
店舗面積 ：43.51坪（約144㎡）
営業時間 ：10:00～21:00 ※定休日は施設に準ずる
電話番号 ：048-229-3163
ストア名 ：ヒツジのいらない枕 三井アウトレットパーク幕張店
所在地 ：三井アウトレットパーク 幕張
千葉県千葉市美浜区ひび野2-9-3
店舗面積 ：14.1坪（約47㎡）
営業時間 ：10:00～21:00 ※定休日は施設に準ずる
電話番号 ：043-216-3040
「ヒツジのいらない枕」とは
ヒツジを数えることなく眠りにつくことを目指した『ヒツジのいらない枕®』。枕の特徴は、三角格子構造による体圧分散の実現と頭部へのフィット感、そして、丸洗い可能な10年間の耐久性にあります。「ヒツジのいらない」シリーズは、Makuake内だけでもシリーズ累計16億円を達成し、総計60万人以上の方の睡眠環境をサポートしています。
実績：「日本ネーミング大賞2021」ルーキー部門最優秀賞受賞、「Makuake Of The Year 2022」ノミネート、「Makuake Award 2023」Best Of Repeat Growth賞受賞、「Makuake Of The Year 2024」ノミネート、「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2024」カテゴリー賞受賞
公式HP：https://hitsuji-zzz.com/collections/all
ブランドコンセプトムービー：https://youtu.be/2Rbb-261tHo?si=nwnfOutg_kxUBOrW
オフライン店舗：https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist
株式会社太陽 概要
社名：株式会社太陽
代表：川嶋 伶
設立：2019年5月
所在地：東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ 10F
事業内容：商品の企画・販売
URL：https://www.33taiyo.co.jp
公式LINE：https://lin.ee/fx4L3xk
「人生の2/3も幸せに」をミッションに掲げ、眠っている1/3の時間はもちろん、起きている2/3の時間まで幸せを感じさせる存在を目指し、「睡眠」を軸に自社商品の商品企画・製造・販売戦略・プロモーションまで全て一貫した事業展開を行っています。
MOON-X株式会社 概要
（※株式会社太陽とMOON-X株式会社のグループ会社です）
法人名：MOON-X株式会社（ムーンエックス）
代表：長谷川晋
設立：2019年8月
本社：東京都港区高輪4-10-18 京急第1ビル 13F
HP：https://www.moon-x.com/
本件に関するお問合わせ先
株式会社太陽 広報 E-MAIL：press@moon-x.com
関連リンク
ヒツジのいらない枕公式HP
https://hitsuji-zzz.com/
MOON-X株式会社
https://www.moon-x.com/company/
