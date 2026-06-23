NBAバックスのヤニス・アデトクンボ（31）がヒートにトレード移籍することがわかった。米スポーツ専門局「ESPN」が報じた。

「ESPN」のシャムズ・シャラニア記者によると、バックスはヤニス・アデトクンボとボビー・ポーティスを放出。ヒートはタイラー・ヒーロー、ケルエル・ウェア、ハイメ・ジャケスJr.、カスパラス・ヤクシオニス、ドラフト1巡目指名権3つ（今年のNBAドラフト13位を含む）、指名権交換権1つ、ドラフト2巡目指名権1つを獲得する。

指名権の内容は、31年と33年のプロテクトなしの1巡目指名権、13位指名権、30年の指名権交換権、そして33年の2巡目指名権を送る予定だという。

バックスはここ数週間、ヤニス・アデトクンボの移籍先候補リストに名を連ねていたヒートとセルティックスの2チームと真剣に交渉していた。関係者によると、セルティックスは2月のトレード期限にアデトクンボへの関心を示し、今回は積極的に獲得に乗り出し、2024年のファイナルMVPであるジェイレン・ブラウンとドラフト1巡目指名権2つを含むパッケージをミルウォーキーに提示したという。

ヒートのパット・ライリー社長が、長らく待望されていた新たな大型補強を実現させた。

ヤニスはバックスに13シーズン在籍。オールスターに10回選出され、MVPを2回受賞、最優秀守備選手賞（19年）も受賞している。21年には50年ぶりチームを優勝に導いた。