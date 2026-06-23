「え？今までいなかったの？」チュニジア戦でＷ杯初出場を果たした日本代表FWの“意外な新事実”にファン驚き！「不思議」「奇跡なんだよな」
母校サッカー部の後輩である日本代表FWの“ワールドカップデビュー”に目を細めたのが、お笑い芸人「ペナルティ」のワッキーさんだ。
北中米ワールドカップ・グループＦで日本代表がチュニジア代表を４−０で破った数時間後、自身のＸを更新。「とうとう、とうとう、我が母校、市立船橋からW杯でプレーする選手が誕生しました！その扉を開いた漢の名は、鈴木唯人」と綴り、78分から登場して囲みを突破する豪快なドリブルを披露するなど、見せ場を作った24歳を紹介した。
さらにワッキーさんは「おじさんの夢を叶えてくれてありがとう！ 今年は市船もインターハイに出るんだ！今 青い風が吹いてるぞ！ いけー！いったれ唯人！」とエールを贈る。市立船橋高サッカー部といえば、高校選手権優勝５回、インターハイ優勝９回を誇る超名門で、これまで数多のＪリーガーや日本代表選手を輩出してきた。ワッキーさんも相棒のヒデさんとともに同チームに所属し、全国優勝を経験している。
ついに市船出身者が初のワールドカップ出場を果たしたという意外な新事実に、コメント欄では驚きの声が続々と上がった。「え？今までいなかったの？」「初なんですか？？！」「W杯戦士を出すのは奇跡なんだよな」「市船出身にW杯戦士いなかったって、びっくり!!」「今までいなかったのが不思議」「そもそも1998以降ですもんね」と、枚挙に暇がないほどだ。
加えてワッキーさんは、鈴木が中体連のサッカー部出身である点にも触れ、「普通の中学校（神奈川の葉山中学校）の部活出身で、市船に入りたくて自分から市船の練習に参加して、２回落ちても諦めず３回目でやっと拾われたんです。最近は中体連出身のW杯戦士はほぼいないですよ…まさに雑草魂、いったれ唯人！」と、ふたたび激励のメッセージを贈った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
北中米ワールドカップ・グループＦで日本代表がチュニジア代表を４−０で破った数時間後、自身のＸを更新。「とうとう、とうとう、我が母校、市立船橋からW杯でプレーする選手が誕生しました！その扉を開いた漢の名は、鈴木唯人」と綴り、78分から登場して囲みを突破する豪快なドリブルを披露するなど、見せ場を作った24歳を紹介した。
ついに市船出身者が初のワールドカップ出場を果たしたという意外な新事実に、コメント欄では驚きの声が続々と上がった。「え？今までいなかったの？」「初なんですか？？！」「W杯戦士を出すのは奇跡なんだよな」「市船出身にW杯戦士いなかったって、びっくり!!」「今までいなかったのが不思議」「そもそも1998以降ですもんね」と、枚挙に暇がないほどだ。
加えてワッキーさんは、鈴木が中体連のサッカー部出身である点にも触れ、「普通の中学校（神奈川の葉山中学校）の部活出身で、市船に入りたくて自分から市船の練習に参加して、２回落ちても諦めず３回目でやっと拾われたんです。最近は中体連出身のW杯戦士はほぼいないですよ…まさに雑草魂、いったれ唯人！」と、ふたたび激励のメッセージを贈った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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