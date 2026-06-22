キャンメイク クイックラッシュカーラー20周年♡限定デザインが夏に登場

キャンメイクを代表するロングセラーアイテム「クイックラッシュカーラー（クリアタイプ）」が、2026年に発売20周年を迎えました。それを記念して、夏らしいマリンモチーフをあしらった「20th限定デザイン」が6月下旬より登場します。高いカールキープ力と使いやすさで長年愛されてきた人気マスカラが、さらに気分を高めてくれるキュートな限定パッケージに♡毎日のアイメイクがもっと楽しくなりそうです。

20周年限定デザインに注目

価格：748円（税込）

今回発売されるのは、「キャンメイク クイックラッシュカーラー（クリアタイプ）」の20th限定デザインです。

キャンメイクのイメージカラーであるピンクをベースに、貝殻やサーフボード、ビーチサンダルなどのマリン柄をデザイン。

夏生まれのクイックラッシュカーラーらしい爽やかでポップな限定パッケージに仕上がっています。

カラー：クリアタイプ（目立ちにくい透明）

※中身は既存の透明タイプと同じです。

※BK（ブラック）、BR（ブラウン）は限定デザインの発売はございません。

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20年愛される人気の理由

クイックラッシュカーラーは、2006年に「時間が経つとまつげのカールが落ちてしまう」という悩みに着目して開発されたアイテムです。

最大の魅力は、下地・トップコート・マスカラの1本3役で使えるマルチ機能。さらにウォータープルーフ・スマッジプルーフ仕様で、水や汗、皮脂にも強く、美しい上向きまつげを長時間キープします。

また、「ショートコーム」と「ロングコーム」を組み合わせた特殊型Wコームも人気のポイント。2025年にはコームがリニューアルされ、ダマになりにくさや塗りやすさがさらに向上しました。

忙しい朝でも手早く美しいまつげに仕上げられるのが嬉しいですね♪

シリーズ商品も要チェック

キャンメイク クイックラッシュカーラー



価格：各748円（税込）

下地・トップコート・マスカラとして使えるマルチタイプです。

カラー：透明タイプ／BK／BR

キャンメイク クイックラッシュカーラーセパレート



価格：各748円（税込）

繊細なセパレートまつげに仕上げたい方におすすめです。

カラー：01 クリア（目立ちにくい透明）／02 ブラック（自然な黒）／03 ブラウン（やわらかい茶色）

キャンメイク クイックラッシュカーラーER



価格：748円（税込）

お湯で落とせる仕様で、手軽にオフしたい方にぴったりです。

カラー：01 クリア（使いやすい透明タイプ）

キャンメイク クイックラッシュカーラーリムーバー



価格：550円（税込）

クイックラッシュカーラーシリーズ専用のリムーバー。クレンジングオイル処方で、こすらずするんと落とせます。

まとめ

20周年を迎えたキャンメイクのクイックラッシュカーラーは、時代を超えて愛され続ける名品マスカラ。今回の限定デザインは、機能性はそのままに、夏らしい可愛さをプラスした特別仕様です。

まつげのカールキープにこだわりたい方はもちろん、普段から愛用している方にも見逃せないアイテム♡数量限定となるため、気になる方は早めにチェックしてみてください。