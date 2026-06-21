ホテル日航大阪のかき氷が豪華すぎる♡メロン1玉使用の夏限定スイーツ登場

夏のご褒美スイーツを探している方に注目してほしいのが、ホテル日航大阪のティーラウンジ「ファウンテン」で開催される『ごろっとフルーツかき氷』です。2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの期間限定で、メロンやマンゴー、桃、シャインマスカットなど旬のフルーツを贅沢に使用した4種類が登場。信州深層天然水で作られた純氷のふんわりとした口どけとともに、果実本来のおいしさを堪能できます♡

メロン1玉を味わう贅沢な夏の名物かき氷

ホテル日航大阪の夏の定番として人気を集めるのが「まるごとメロン」です。価格は8,000円。7月1日（水）から8月31日（月）まで提供されます。

香り高く上品な甘みを誇るクラウンメロンを丸ごと1玉使用した贅沢な一品で、半玉を器に見立てたインパクト抜群のビジュアルも魅力。

メロンの中には純氷、バニラアイス、ミントカスタードクリーム、はちみつとディルでマリネしたメロン、クランブルなどが重ねられています。

さらにカスタードソースで仕上げることで、メロンの芳醇な香りと濃厚な甘みを引き立て、最後まで飽きずに楽しめる味わいに。ホテルならではの上質感を感じられる特別なかき氷です。

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7月限定はマンゴーと桃が主役

7月限定で登場するのは「宮崎マンゴー」と「あら川の桃」の2種類。どちらも価格は3,800円です。

「宮崎マンゴー」は、芳醇な香りと濃厚な甘みが魅力の宮崎マンゴーを使用。

クリームチーズアイス、甘い香りを持つハーブ“リンデン”を使ったクッキー、ココナツソース、マンゴーやパッションフルーツのピューレなどを重ね、南国リゾートを思わせる華やかな味わいに仕上げています。

一方の「あら川の桃」は、和歌山県産のあら川の桃を半玉使用。みずみずしい桃に加え、フロマージュブランアイス、ローズゼラニウム香るクッキークランブル、苺と桃のパルフェなどを組み合わせています。

桃の優しい甘みと爽やかな酸味が調和した、上品で華やかなかき氷です。

8月限定のシャインマスカットも見逃せない

8月1日（土）から8月31日（月）までは「シャインマスカット」3,800円が登場します。

フレッシュなシャインマスカットの爽やかな甘さを主役に、ミルクアイスやリンゴのコンポート、エルダーフラワー香るクッキーを重ねた贅沢な構成。

さらに、深みのある味わいのナガノパープルソースを合わせることで、ぶどうの魅力を存分に楽しめる一品に仕上がっています。

果実の食感や香りをしっかり感じられるよう工夫されており、暑い季節にもさっぱりと味わえるのが魅力です。

※料金は全てサービス料・消費税込

※写真はイメージです。

※かき氷のご予約は承っておりません。

※かき氷のテイクアウトは承っておりません。

夏だけの特別なフルーツかき氷を堪能して

ホテル日航大阪の『ごろっとフルーツかき氷』は、旬の果実を主役にしたホテルクオリティの贅沢スイーツ。

純氷の軽やかな口どけと、フルーツの豊かな香りや甘みを存分に楽しめるラインアップがそろいます。自分へのご褒美はもちろん、夏のお出かけや女子会にもぴったり。

この季節だけの特別な味わいを、ぜひ心ゆくまで楽しんでみてください♪