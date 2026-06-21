グラモアブラに新色登場♡涼しげブルーと血色ピーチで夏支度

育乳ブラ専門ブランド「glamore（グラモア）」の人気アイテム「グラモアブラ」から、2026年春夏の新色が登場♡涼しげで洗練された「ブルーベール」と、ヘルシーな血色感をまとえる「コーラルピーチ」の2色が予約販売を開始します。シリーズ累計150万枚を突破したロングセラーだからこそ、機能性もデザインも妥協したくない方にぴったりです。

夏に映える新色2カラー

2026春夏の新色は、トレンド感をインナーから楽しめる「ブルーベール」と「コーラルピーチ」。

「ブルーベール」は、白の下地に濃い青緑のレースを重ねた、グラモアブラ初の深みあるブルー系カラー。薄着の季節に涼しげな印象を添えてくれます。

「コーラルピーチ」は、ピーチトーンのレースが肌になじみ、華やかさとやさしさを両立。ビビッドな暖色トレンドを、日常に取り入れやすいカラーです。

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自胸で理想のシルエットへ

「グラモアブラ」は、体型変化に悩む女性に寄り添う“育乳ブラ”として人気のアイテム。

脇から胸の脂肪を寄せてカップに収めやすい設計で、厚手のパッドに頼らず、自然なくっきり谷間や段差レスな背中を目指せるのが魅力です。

シリーズ累計販売数は150万枚を突破。2026年5月時点で楽天口コミ数8,100件、★4.47、2026年4月時点でお客様満足度96.3％を記録している点も、支持の高さを感じさせます。

商品情報＆キャンペーン

新色発売を記念して、2026年7月3日（金）AM9:59まで、グラモアブラ全カラーを購入した方にお揃いカラーのセットショーツが1枚もらえるキャンペーンを実施中です。

商品名：グラモアブラ

価格：5,280円(税込)

サイズ：A70～75、B65～75、C～G65～80

カラー：【新色】ブルーベール、コーラルピーチ

商品名：スタンダードショーツ

価格：1,980円(税込)

サイズ：M、L、LL

商品名：デザインショーツ

価格：1,980円(税込)

サイズ：M、L、LL

商品名：タンガ

価格：1,980円(税込)

サイズ：M、L

商品名：総レースショーツ

価格：1,980円(税込)

サイズ：M、L、LL

商品名：なめらかフィットショーツ

価格：1,980円(税込)

サイズ：M、L、LL

※新色はスタンダードショーツ、デザインショーツ、タンガ、総レースショーツ

販売予定：2026年6月19日13:00予約開始、6月26日（金）発送予定

インナーから夏のおしゃれを楽しんで

毎日身につけるインナーこそ、気分が上がる色を選びたいもの。グラモアブラの新色「ブルーベール」と「コーラルピーチ」は、機能性はそのままに、夏らしい清涼感と華やかさを楽しめるカラーです♡

上下セットで揃えれば、見えないおしゃれまで抜かりなく楽しめそう。キャンペーン期間中にぜひチェックしてみてください。