ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「家を散らかすな、赤ちゃんがいても関係ない」完璧な部屋を要求する… 「家を散らかすな、赤ちゃんがいても関係ない」完璧な部屋を要求する夫…育児中の妻がついに限界を迎えた結果 「家を散らかすな、赤ちゃんがいても関係ない」完璧な部屋を要求する夫…育児中の妻がついに限界を迎えた結果 2026年6月20日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 出会ったころはおしゃれで素敵に見えた夫のこだわり。でも一緒に暮らしてみると、こんなに息苦しいものだったとは…妻も想定外だったかもしれません。育児の大変さをわかってほしい、それだけなのに。妻の気持ちを代弁したくなってしまいますよね。この先、夫に変化はあるのでしょうか…？>>【まんが】家族より整った部屋が大事？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】家族より整った部屋が大事？ 「離婚を考え直してくれ！」復縁を迫る夫に第三者に現実を突きつけられ赤っ恥【私が義妹と縁を切った理由 Vol.172】 「シングルの私を見捨てないよね…？」大黒柱の兄が結婚で家を出る!? 依存生活を根底から揺るがす兄の決意に妹は…