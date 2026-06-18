tu-hacciの梅雨アイテムに注目！速乾・消臭・接触冷感で毎日を快適に

梅雨の季節は、雨や湿気によるベタつきや生乾き臭など、毎日のちょっとした不快感が積み重なりがち。そんな女性たちのリアルな悩みに寄り添うため、インナーファッションブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」が実施した意識調査では、多くの女性が外出時の不快感や衣類トラブルに悩んでいることが明らかになりました。今回は、そんな梅雨シーズンを快適かつおしゃれに乗り切るための高機能アイテムをご紹介します。

梅雨時期の女性たちが抱えるリアルな悩み

tu-hacciが公式Instagramフォロワー492名を対象に行った調査によると、梅雨時の生活ストレスで最も多かったのは「雨や湿気での外出」で、全体の72％を占めました。

さらに衣類やインナーに関する悩みでは、「生乾き臭」が41％で最多となり、「服や下着が肌に貼りつく」が35％、「汗シミが気になる」が24％という結果に。

雨の日の移動や湿気による蒸れは、想像以上に多くの女性のストレスになっていることが分かります。

また、「機能性だけでなく見た目も重視したい」という声も多く、快適さとおしゃれを両立できるアイテムへのニーズが高まっています。

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雨の日も快適な高機能ウェア＆インナー

そんな悩みに応えるアイテムとして登場したのが、「水陸両用UVカットパーカー ドローコードタイプ」です。

価格は5,380円。サイズはフリーサイズ、カラーはオフホワイト、モカ、ペールグリーン、アイスグレー、ブラックの全5色展開です。

速乾性に優れた素材を採用し、急な雨で濡れても乾きやすいのが魅力。さらに最大99.6％のUVカット機能や接触冷感機能も備えています。

裾のドローコードでシルエット調整もできるため、体型カバーとおしゃれを両立できるのも嬉しいポイントです。

続いて、「接触冷感ブラトップ 選べる3タイプ《BRAmone Basic Volume+》」は2,980円。サイズはAB65～EF80（A65～F80）、カラーはグレージュ、アイスグレー、ブラックの全3色です。

深V型、汗取りパッド付深V型、U型の3タイプから選べる仕様で、シリーズ累計200万枚突破の人気シリーズ。

瞬間-2℃の接触冷感機能に加え、消臭加工やカップ裏メッシュ素材を採用し、梅雨時の蒸れやニオイ対策にも活躍します。

気になる汗やニオイ対策もおまかせ

さらに注目したいのが、「接触冷感 汗取り消臭インナー タンクトップ」。

価格は1,980円～、サイズはフリーサイズ、カラーはヌードピンクとブラックの全2色展開です。タイプはハイバック型とUバック型から選べます。

吸水速乾機能と接触冷感機能により、汗ばむ日でもさらりとした着心地をキープ。消臭機能付きの脇汗パッドが汗ジミやニオイをしっかりガードします。

背中までカバーするハイバック設計と、お洋服から見えにくいUバック設計が選べるため、コーディネートに合わせて使い分けできるのも魅力。

お気に入りのブラに重ねるだけで、透けやチラ見えを気にせず快適に過ごせます♪

梅雨をもっと心地よく楽しもう

梅雨は気分までどんよりしがちな季節ですが、毎日身につけるウェアやインナーを見直すことで、快適さは大きく変わります。

tu-hacciの高機能アイテムは、速乾・消臭・接触冷感といった機能性だけでなく、美しいシルエットや着回しやすいデザインも魅力♡

雨の日も自分らしいおしゃれを楽しみながら、ストレスフリーな毎日を過ごしてみてはいかがでしょうか。