チョコミン党は熱海へ集合!熱海プリンのスースーな夏が今年も開幕!

チョコミン党のみなさーん!今年も熱海がスースーに染まる季節がやってきましたよー!6月20日･21日の｢ENJOYスースーDAY｣を皮切りに、熱海プリンで期間限定のチョコミントフェアがスタート。熱海プリンカフェ2ndがチョコミントだらけになり、限定企画も開催されます!そんなチョコミントの祭典を前に、筆者のりぴよはひと足…いや、ふた足も早く全メニューを制覇!見た目のかわいさからミント感の強さまで正直レポートします。

熱海がスースーに染まる!今年もチョコミントフェアが開幕





近年の熱海人気の火付け役として、そして熱海復活の立役者とも言える存在の｢熱海プリン｣。どこか懐かしさを感じるレトロな世界観と、とろけるようになめらかなプリンで人気を集め、今では熱海を代表するスイーツブランドのひとつとなっています。



そんな熱海プリンでは、毎年チョコミン党が楽しみにしているチョコミントフェアを開催。今年も店舗がチョコミントカラーに彩られ、見ているだけでワクワクするスースーな季節がやってきます!

当日は限定装飾や特別企画も予定されているので、熱海観光とあわせて立ち寄りたい注目イベントです。

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まずは主役!チョコミントプリンを実食



今回のフェアの主役はこちらのチョコミントプリン。実はこのチョコミントプリン、熱海プリン全店舗で展開される注目メニュー。どの店舗でも楽しめるので、熱海観光の途中に立ち寄りやすいのもうれしいポイントです。

ベースになっているのは、熱海プリンの定番商品｢風呂まーじゅプリン｣。マスカルポーネのコクとなめらかな口当たりに爽やかなミントが加わり、ひと口食べるとミルキーな味わいが広がります。

さらに注目したいのが、上からとろりとかかったチョコレート。こちらは1つ1つ手作業で流し込んでいるため、チョコの垂れ方や表情が少しずつ異なるのも魅力です。チョコミントプリン専用の掛け紙も用意されビジュアルの完成度も抜群。思わず写真を撮りたくなるかわいさです。

ミント感はしっかりありながらも強すぎず、チョコミント初心者さんでも挑戦しやすい印象。まず何を食べるか迷ったら、ぜひこちらから試してみてください。

さらにスースー上級者さんにおすすめなのが、イベント開催の2日間限定で登場する｢スースープリンソース｣。チョコミントプリンにかければ爽快感がパワーアップします。

このソースはプリンだけでなく、ほかのチョコミントメニューにかけて楽しむことも可能。自分好みのスースーレベルを探してみてくださいね。

筆者のりぴよイチオシはこれ!2日間限定のチョコミントロール



全メニューをいただいた中で、のりぴよが一番気に入ったのはこちら!チョコミントロールです。こちらはイベント開催の2日間限定で登場する特別なメニュー。気になる方はぜひ開催日に狙ってみてください!

今年は昨年よりもふわふわ度がアップ!軽やかな生地に爽やかなミントクリームがたっぷり包まれています。さらに注目したいのが、熱海プリンのマスコット｢かばちゃん｣をかたどったクッキー。

かわいすぎる見た目に思わずキュンとしてしまいますが、魅力はビジュアルだけではありません。チョコミントらしさをしっかり楽しめる味わいと、スイーツとしての完成度の高さはさすがのひと言。気付けばもう一口…と手が伸びてしまいます。

瓶プリンはもちろん絶対に食べたいけれど、この子ものりぴよ的には外せない存在!｢チョコミント好きの友達におすすめするなら?｣と聞かれたら、まず名前を挙げたいお気に入りメニューです。

暑い日にぴったり!ひんやりスースーメニュー

気温が上がるこれからの季節にぴったりなのが、こちらのひんやりスースーメニューたち。

中でも注目は、イベント開催の2日間限定で登場するスースーソーダ。今回いただいた全メニューの中で、ダントツのスースー度を誇る最強クラスのチョコミントドリンクです!ひと口飲んだ瞬間から爽快感が駆け抜けるので、チョコミント上級者さんは狂喜乱舞間違いなし。

｢もっとスースーしたい!｣というチョコミン党にぜひ挑戦してほしい一杯です。

こちらも2日間限定のチョコバナナチョコミントソフト。太巻きのミルクソフトとミントソフトがたっぷりのぜいたくなビジュアルですが、実は中にチョコバナナが隠れているんです!

どこにあるかな?と宝探し気分で食べ進めるのが楽しく、見つけた瞬間はちょっぴりうれしい気持ちに。チョコとバナナの王道コンビに爽やかなミントが加わり、満足感たっぷりのひんやりスイーツに仕上がっています。



熱海プリンカフェ2ndのドリンクといえば、やっぱりプラッペ!フェア期間を通して楽しめるチョコミントプラッペは、クリーム好きさんにぜひ飲んでほしい一杯です。

なめらかなホイップクリームとチョコミントの爽快感が相性抜群。飲みごたえもしっかりあるので、チョコミントスイーツを満喫したい方にぴったりです。

｢もっとスースーをENJOYしたい!｣という方はクリームをチョコミントアイスにチェンジした、チョコミントプラッペ チョコミントアイスver.をチェック。こちらもフェア期間を通して提供されるのでイベント当日に行けない方でも楽しめるのがうれしいポイント。

ひんやり感と爽快感がさらにアップし、チョコミント好きにはたまらない仕上がりに。見た目のインパクトも抜群で、写真映えもばっちりです。

チョコミン党は熱海へ集合!

今年も期待を裏切らないラインアップとなった熱海プリンのチョコミントフェア。チョコミント好きはもちろん、これまで挑戦したことがない人でも楽しめそうなメニューがそろっていました。

さらに6月20日･21日の｢ENJOYスースーDAY｣では、熱海プリンカフェ2nd限定でチョコミントTシャツが当たるガチャも開催されるとのこと。これはぜひ手に入れたい…!ということで、筆者のりぴよは当たりが出るまでガチャを回そうと思います。もしかしたら、ガチャ機を必死に回し続ける筆者のりぴよに遭遇できるかも!?

また、ミントカラーのアイテムを身に付けて来店するとプレゼントがもらえるそうなので、チョコミン党のみなさんは忘れずに準備してお出かけくださいね。

なお、今回紹介したメニューは熱海プリン2ndのもの。ドライブイン熱海プリン食堂でもチョコミントメニューが登場予定とのことで、フェアスタート初日に実際に訪問し、追加レポートをお届けする予定です。

続報もどうぞお楽しみに!

【熱海プリン チョコミントフェア概要】

開催期間:2026年6月20日～6月下旬頃予定

イベント:ENJOYスースーDAY

開催日:2026年6月20日･21日

内容:

･チョコミント限定メニュー販売

･チョコミントカラー着用でプレゼント

･チョコミントTシャツが当たるガチャ開催

※内容は変更となる場合があります

【熱海プリン店舗】



熱海プリン 1号店

静岡県熱海市田原本町3-14

0557-81-0720

10:00-18:00

年中無休

熱海プリンカフェ2nd

静岡県熱海市銀座町10-22

0557-85-1112

10:00-18:00

年中無休

渚の熱海プリン

静岡県熱海市和田浜南町10-1 ATAMI BAY RESORT KORAKUEN内

0557-81-0800

10:00-17:00

定休日は施設に準ずる

ドライブイン熱海プリン食堂

静岡県熱海市上多賀10-1

0557-67-5533

10:00~17:30(L.O. 17:00)

水曜日は限定営業(テイクアウトまたはメニュー数を限定して営業)

熱海プリン 来宮駅店

静岡県熱海市福道町7-18 来宮駅構内

0557-55-7506

9:00-17:00

不定休

熱海プリンファクトリー

静岡県熱海市銀座町7-17

0557-29-6845

10:00-18:00

不定休