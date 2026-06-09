起業家の飯田祐基さんは6月9日、自身のXを更新。妻との顔出しショットと共に入籍を報告し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：飯田祐基さん公式Xより）

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起業家の飯田祐基さんは6月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。「入籍しました」と報告しました。

【写真】飯田祐基と美人妻

「末長く幸せになって欲しい」

飯田さんは「本日入籍しました」と報告し、4枚の写真を投稿。妻とのツーショットです。婚姻届を持って、カメラに見せています。飯田さんは眼鏡が似合っていて格好良く、妻はとても美人でかわいらしいです。

コメントでは「おめでとー！彼女さんめっちゃかわええやん」「おめでとう！！末長く幸せになって欲しい」と祝福の声や、「奥さん美人！」「飯田さんカッコよー！」「一般人はあまり顔出して報告しない方が良いですよ」「なんで入籍したのに真顔なの？」「髪型が2000年くらいで止まってるねん」など、さまざまな声が寄せられました。

5月に結婚報告

5月18日に「結婚しました」と報告していた飯田さん。バラの花束を抱えた妻とのツーショットや、プロポーズをした時の動画などを載せています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。

(文:多町野 望)