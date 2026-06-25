南米ベネズエラでマグニチュード7を超える地震が立て続けに起き、少なくとも32人が死亡しました。首都カラカスの防犯カメラの映像。車が激しく揺れています。カラカス近郊の空港も激しい揺れに襲われ、天井が崩れ落ちています。アメリカ地質調査所によりますと、ベネズエラ北部で日本時間のけさ、マグニチュード7.2の地震が発生。およそ40秒後にマグニチュード7.5の地震が起きました。ロドリゲス大統領代行は非常事態を宣言し、少