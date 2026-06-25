24日夜、大阪の路上で男が宅配業者の車を奪ったうえ、運転していた男性を100メートルほど引きずって逃げました。その瞬間をカメラがとらえていました。■“宅配の仕事中”事件に巻き込まれ…映像に映っているのは、夜の街を走る車にしがみつく人影。乗っていた車を奪われ、身をていして止めようとする男性です。24日午後7時半ごろ、路上で発生した強盗殺人未遂事件。110番通報「車にしがみついていた男性が振り落とされて倒れてい