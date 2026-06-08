定番こそアップデート。今、大人が選ぶべき究極の【最旬デニムパンツ】

ワードローブに欠かせないデニムパンツだからこそ、今の気分を反映したアップデートが欠かせません。今シーズンは、植物由来の新素材や、アーカイブの復刻モデル、驚きの軽量感を叶えた転写プリントなど、従来の常識を覆す進化系デニムが勢揃い。はき心地や機能性にもこだわり抜いた、今すぐ手に入れたい至極のラインナップをご紹介します。

【ザ シンゾーン】コットン100％デニムより快適なはき心地のCACAO DENIMを採用

「CACAO DENIM PANTS」\34,100

カカオの種皮を原料とした100％植物由来の生地CACAODENIMを採用。コットン100％のデニムに比べ、軽く柔らかく動きやすい快適なはき心地、洗濯後も乾きやすい速乾性を備えています。やや大きめサイズのレギュラーストレートのヴィンテージデニムをベースに、ウエスト周りのフィット感を調整。ワンウォッシュ加工で、きれいめ好きな人も取り入れやすい色味に。

【ロンハーマン】限定で復刻した【ユニオンランチ】のフレアデニム

「Flare denim pants 」左Aging blue \53,900、中央Indigo・右Off white各\36,300【ユニオンランチ】

脚のラインを美しく引き立てるフレアシルエットに加え、立体感のあるループやタコ糸を仕込んだパッチポケット、褐色の風合いを表現したアイボリーステッチなど、細部まで計算されたデザインが特徴です。 インド産オーガニックコットンを本藍でロープ染色したエイジングブルー、上質なトルコ産オーガニックコットンを採用したインディゴとホワイトは、いずれもワンウォッシュ仕様。3型すべて紡績から織り、加工に至るまでジャパンメイドです。

【アーバンリサーチ】デニムを転写プリントした夏でも快適な軽やかパンツ

「Phantome Denim」\33,000【テイヤ】

デニムを転写プリントし、重厚感のある見た目とは裏腹に、とても軽く、はき心地の良い素材を採用した「ファントーム（幻影）デニム」。重たげな見た目と軽やかな落ち感のギャップが楽しめ、夏でも快適に着用できます。

【キータイムズ】スタイルアップが叶うきれいめストレートシルエット

「セルビッチストレートデニム」\19,800

デニムの産地として名高い岡山で丁寧につくられた、きれいめなストレートシルエット。高速織機では再現できない、密度のある織りと均整の取れた表情をセルビッチで生み出しています。ハイライズで腰位置を高く見せ、すっきりと整えた腰まわりが上品な印象。ジャストサイズではけば端正でクリーンな表情に。ワンサイズ上げることで、ほどよく力の抜けたルーズなニュアンスも楽しめます。

【シップス】別注色も登場！ 【アッパーハイツ】の人気モデル「THE SISTER MID-RISE」

「upper hights: THE SISTER MIDRISE」各\27,500【アッパーハイツ】

落ち感のある柔らかな生地で通常のデニムよりも軽やかなはき心地を実現する【アッパーハイツ】の人気モデル「THESISTER MID-RISE」。ほどよくフィットするウエスト、自然に広がるワイドシルエットと、脚をすっきり長く見せる工夫がなされています。インラインのネイビーに加え、【シップス】別注色のベージュが登場。やや濃いめのベージュはカジュアルにもきれいめにも合わせやすい、洗練されたカラーです。

【ユナイテッドアローズ】しっかりした肉感、カーブラインで即今っぽい雰囲気に

「カーブ デニムパンツ」\24,970

しっかりとした肉感の12ozデニムを使ったゆるやかなカーブラインが特徴のパンツ。トップスを選ばず、カーブラインが着こなしにほどよいポイントをプラスします。

【RHC ロンハーマン】ライトオンスデニムで夏も軽やかでストレスフリーに

「5ポケット ライトオンス デニムパンツ」各\31,900

オーガニックコットンを使用したデニムパンツは、7.7ozのライトオンス生地を使用し、夏でも軽やかで、ストレスフリーなはき心地。ウエスト位置が高く見えるハイライズで、太めのストレートシルエットは存在感があり、ボーイッシュな雰囲気も漂います。

シルエットの美しさはそのままに、より快適で環境にも配慮した進化を遂げている最新デニム。大人の日常に寄り添う1本を見つけ、いつものカジュアルを格上げしてみませんか。

※価格はすべて税込みです