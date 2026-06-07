「That’s a stretch」の意味は？わからなかったら答えをチェック！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「それはちょっと無理がある」でした！

「That’s a stretch」は「それはちょっと無理がある」という意味のフレーズ。

相手の説明や予想に対して、「そこまで言うのは少し飛躍しているかも」と伝えたいときに使えます。

強く否定するよりも、やわらかくツッコミを入れるようなニュアンスですよ。

「Calling this a perfect plan is a stretch.」

（これを完璧な計画と呼ぶのは、少し無理があるね）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。