「That’s a stretch」の意味は？わからなかったら答えをチェック！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「That’s a stretch」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「それはちょっと無理がある」でした！
「That’s a stretch」は「それはちょっと無理がある」という意味のフレーズ。
相手の説明や予想に対して、「そこまで言うのは少し飛躍しているかも」と伝えたいときに使えます。
強く否定するよりも、やわらかくツッコミを入れるようなニュアンスですよ。
「Calling this a perfect plan is a stretch.」
（これを完璧な計画と呼ぶのは、少し無理があるね）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部