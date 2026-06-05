世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。

6月2日（火）に放送された同番組には、久保田かずのぶ（とろサーモン）がゲスト出演。ある番組が大好きだという三谷紬アナウンサーに対し、毒舌発言を連発し…。

【映像】とろサーモン久保田、テレ朝・三谷紬アナに吠えまくる「お前はアメリカに乗っ取られたんだよ！」

久保田がひっかかっているのは、「クイズ番組ばかりのテレビ局」。久保田の独自調査によると、東京のキー局だけでも5月だけで15〜20もクイズ番組が放送されたという。クイズ自体はいいが、クイズを出している人を日常で全然見ないため、番組が多くても生産性がないというのが久保田の主張だ。

この主張に反論したのは三谷アナ。中学受験のために小学生時代は猛勉強したそうで、当時両親から唯一視聴を許されたのが、『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』や『平成教育委員会』といったクイズ番組だったという。「それが子ども心にすごく楽しかったので、未だにクイズ番組が大好き！」と熱弁した。

そんな三谷アナの思い出話を聞いても、久保田の持論は揺るがない。「クイズ（番組）はそもそも何から始まったか？戦後のGHQ・CIEの指導で教養的な娯楽としてアメリカのクイズ番組をラジオに持ち込んだ」と歴史を紐解くと、「だからお前はアメリカに乗っ取られたんだよ！」と突然三谷アナに向かって大騒ぎ。

これに永野が「GHQ以降だ！」「だからずっと疑問があったんだ、クイズ番組って！」と悪乗りすると、さらにヒートアップした久保田は三谷アナに「非国民！」と言い放つ。久保田の暴走に三谷アナは爆笑し、同席していたくるま（令和ロマン）も「ヤバイよ、ヤバイよ！」と呆れ笑いが止まらなかった。