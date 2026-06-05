欧州株　小動きで取引開始　ハイテク株安の影響は限定的　一方でナスダック先物は１％超安

欧州株
東京時間16:52現在
英ＦＴＳＥ100　 10350.02（-10.30　-0.10%）
独ＤＡＸ　　24945.16（+0.21　+0.00%）
仏ＣＡＣ40　 8254.80（+10.51　+0.13%）
スイスＳＭＩ　 13332.56（-8.71　-0.07%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:52現在
ダウ平均先物JUN 26月限　51695.00（+24.00　+0.05%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7558.50（-42.50　-0.56%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　30138.75（-349.50　-1.15%）