欧州株 小動きで取引開始 ハイテク株安の影響は限定的 一方でナスダック先物は１％超安
欧州株 小動きで取引開始 ハイテク株安の影響は限定的 一方でナスダック先物は１％超安
欧州株
東京時間16:52現在
英ＦＴＳＥ100 10350.02（-10.30 -0.10%）
独ＤＡＸ 24945.16（+0.21 +0.00%）
仏ＣＡＣ40 8254.80（+10.51 +0.13%）
スイスＳＭＩ 13332.56（-8.71 -0.07%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:52現在
ダウ平均先物JUN 26月限 51695.00（+24.00 +0.05%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7558.50（-42.50 -0.56%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 30138.75（-349.50 -1.15%）
欧州株
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独ＤＡＸ 24945.16（+0.21 +0.00%）
仏ＣＡＣ40 8254.80（+10.51 +0.13%）
スイスＳＭＩ 13332.56（-8.71 -0.07%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 51695.00（+24.00 +0.05%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7558.50（-42.50 -0.56%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 30138.75（-349.50 -1.15%）