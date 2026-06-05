いよいよ今週末から開幕する阪神競馬場。現役時代に屈指の人気を誇った人気誘導馬の写真が公開され、反響を呼んでいる。

ＪＲＡの公式インスタグラムが４日に公開され、「今週末から、阪神競馬が始まります！ 阪神競馬場の個性豊かな馬たちの様子をご覧ください」などとコメントが添えられ、アフリカンゴールド（セン１１歳）の写真も公開された。

「アフリカンゴールド ２０２２年の京都記念（Ｇ２）の覇者 阪神競馬場のアイドルが、ふわふわな毛をなびかせてファンのみなさんを魅了します」と、アフリカンゴールドの顔のアップショットとともに茶色い毛が風になびく様子も。ファンからは「みんなかわいい」「会いに行きますね」「やっと阪神の季節ですね」などの声が寄せられている。

アフリカンゴールドは現役時代、栗東・西園正都厩舎に所属し、２０１４年のドバイ・ワールドＣを勝ったアフリカンストーリーの半弟。４歳時の秋にオープン入りすると、７歳時で阪神開催だった２０２２年の京都記念を１２番人気で逃げ切り。国分恭介騎手とのコンビで、悲願の初タイトルを手にした。通算成績は４０戦５勝。

旧ツイッター時代から“自らのＸのアカウント”を持っていたことでも有名。フォロワー数は４万人超。ＪＲＡの「アイドルホースオーディション２０２３」でファン投票１位となり、ぬいぐるみにもなった。２２年京都記念を勝ち、２４年２月１１日の同レースを最後に引退。わずか２か月後の４月６日、阪神競馬場の誘導馬として第二の馬生をスタートさせ、現在も変わらず多くのファンを魅了し続けている。