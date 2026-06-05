快進撃が止まらない…&TEAM、Billboard JAPAN上半期チャートで2位の快挙！自己最高成績を記録

&TEAMが、Billboard JAPANの2026年上半期チャートで自己最高成績を記録した。

6月5日にBillboard JAPANが発表した2026年上半期決算チャートによると、&TEAMが4月21日にリリースした3rdミニアルバム『We on Fire』は、「Top Albums Sales」（集計期間：2025年11月24日〜2026年5月24日）で2位を獲得した。

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また&TEAMは、総合ソングチャートと総合アルバムチャートのポイントを合算したアーティストランキング「Artist 100」でも31位にランクインした。

&TEAMはアメリカ市場でも存在感を示している。彼らは米ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」（5月30日付）で52位に初登場し、「Emerging Artists」チャートでも通算2度目の1位を獲得した。

『We on Fire』は発売初日に109万枚以上を売り上げた。これにより&TEAMは、『Go in Blind』『Back to Life』に続き、3作品連続でミリオンセラーを達成した。

（写真提供＝OSEN）&TEAM

こうした成果を足がかりに、&TEAMはグローバルステージでの影響力をさらに拡大している。彼らは先月13日からアジアツアー「2026 &TEAM CONCERT TOUR ‘BLAZE THE WAY’」を開催中で、9月5日・6日には埼玉県のベルーナドームで、デビュー後初となる単独ドーム公演を開催する。

また、6月7日にはソウル・オリンピック公園KSPO DOMEで開催される「2026 Weverse Con Festival」に出演する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇&TEAM プロフィール

HYBE傘下のYX LABELSに所属するグローバル・ボーイズグループ。日本出身のFUMA、K、YUMA、JO、HARUA、TAKI、MAKI、韓国出身のEJ、台湾出身のNICHOLASの9人で構成される。チーム名には、それぞれの個性を持つ9人がひとつのチームとなり、多様な世界を結びつけるという思いが込められている。2022年12月、1st EP『First Howling : ME』をリリースして日本でデビュー。2025年10月の韓国デビューアルバム『Back to Life』を通じて、日韓でミリオンを記録する日本アーティスト史上初の快挙を成し遂げた。