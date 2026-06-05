シビックe:HEVに待望の“RS”グレード追加！ ホンダ渾身のスポーツハイブリッドが誕生【新車ニュース】
Honda S+Shiftと専用の足まわりを搭載したe:HEV RS
ホンダ・シビックe:HEV RS｜Honda Civic e:HEV RS
11代目となる現行型シビックは2021年に登場。ホンダのクルマづくりの基本である「人中心」の考え方を深く掘り下げ、親しみやすさと特別な存在感をあわせ持つことで、乗る人すべてが「爽快」になることを目指して開発されたモデルだ。
このたびのマイナーチェンジでは、新型プレリュードに続き、乗る人の五感を刺激する「Honda S+ Shift（ホンダ エスプラスシフト）」を搭載し、専用の足まわりでドライバーとクルマの一体感をより高める走りを追求した「e:HEV RS」が追加された。
モーター駆動でありながら有段変速機があるかのような、ダイレクトな駆動レスポンスと鋭いシフトフィールを実現する「Honda S+ Shift」のエンジンサウンドと制御をシビック専用にチューニング。ドライバーとクルマの一体感を高めるとともに、高揚感のある走りが味わえる。
ホンダ・シビックe:HEV RS｜Honda Civic e:HEV RS
あわせて、全グレードに後席USBポート（Type-C）を追加するとともに、EXにはステアリングホイールヒーターを追加するなど、室内の快適性・利便性を向上させた。このほか、アルミホイールがe:HEV EXではベルリナブラック＋ダーク切削クリアに、RSではマットブラックに変更されたのも新しい。
シビックe:HEV RSの主な仕様・装備
【エクステリア】
・ヘッドライトリング：グロスブラック
・バンパーロアグリルガーニッシュ：グロスブラック
・シャークフィンアンテナ：グロスブラック
・フロント／リヤ：RSエンブレム
・18インチアルミホイール：マットベルリナブラック
・ホイールナット：ブラック
【インテリア】
・ステアリングホイール：Dシェイプデザイン（レッドステッチ）
・メタル製パドルシフト
・コンビシート（レッドステッチ）
・エアコンアウトレット／ドア加飾：レッドピンストライプ
【パワートレイン&シャシー】
・新制御技術「Honda S+ Shift」採用
・RS専用セッティングサスペンション
ホンダ「シビック」モデルラインナップ
【1.5Lターボ車】
・EX：394万6800円（CVT）
・RS：448万8000円（6速MT）
【2.0Lハイブリッド車】
・e:HEV LX：413万2700円
・e:HEV EX：444万8400円
・e:HEV RS：465万9600円
※価格は消費税込み。駆動方式は全車FF
SPECIFICATIONS
ホンダ・シビックe:HEV RS｜Honda Civic e:HEV RS
ボディサイズ：全長4560×全幅1800×全高1415mm
ホイールベース：2735mm
最低地上高：135mm
最小回転半径：5.7m
乗車定員：5人
車両重量：1470kg
総排気量：1993cc
エンジン：直列4気筒
最高出力：104kW（141ps）/6000rpm
最大トルク：182Nm（18.6kgf-m）/4500rpm
モーター最高出力：135kW（184ps）/5000-6000rpm
モーター最大トルク：315Nm（32.1kgf-m）/0-2000rpm
トランスミッション：電気式無段変速機
駆動方式：FF
WLTCモード燃費：24.0km/L