Honda S+Shiftと専用の足まわりを搭載したe:HEV RS

ホンダ・シビックe:HEV RS｜Honda Civic e:HEV RS

11代目となる現行型シビックは2021年に登場。ホンダのクルマづくりの基本である「人中心」の考え方を深く掘り下げ、親しみやすさと特別な存在感をあわせ持つことで、乗る人すべてが「爽快」になることを目指して開発されたモデルだ。

このたびのマイナーチェンジでは、新型プレリュードに続き、乗る人の五感を刺激する「Honda S+ Shift（ホンダ エスプラスシフト）」を搭載し、専用の足まわりでドライバーとクルマの一体感をより高める走りを追求した「e:HEV RS」が追加された。

モーター駆動でありながら有段変速機があるかのような、ダイレクトな駆動レスポンスと鋭いシフトフィールを実現する「Honda S+ Shift」のエンジンサウンドと制御をシビック専用にチューニング。ドライバーとクルマの一体感を高めるとともに、高揚感のある走りが味わえる。

ホンダ・シビックe:HEV RS｜Honda Civic e:HEV RS

あわせて、全グレードに後席USBポート（Type-C）を追加するとともに、EXにはステアリングホイールヒーターを追加するなど、室内の快適性・利便性を向上させた。このほか、アルミホイールがe:HEV EXではベルリナブラック＋ダーク切削クリアに、RSではマットブラックに変更されたのも新しい。

シビックe:HEV RSの主な仕様・装備

【エクステリア】

・ヘッドライトリング：グロスブラック

・バンパーロアグリルガーニッシュ：グロスブラック

・シャークフィンアンテナ：グロスブラック

・フロント／リヤ：RSエンブレム

・18インチアルミホイール：マットベルリナブラック

・ホイールナット：ブラック

【インテリア】

・ステアリングホイール：Dシェイプデザイン（レッドステッチ）

・メタル製パドルシフト

・コンビシート（レッドステッチ）

・エアコンアウトレット／ドア加飾：レッドピンストライプ

【パワートレイン&シャシー】

・新制御技術「Honda S+ Shift」採用

・RS専用セッティングサスペンション

ホンダ「シビック」モデルラインナップ

【1.5Lターボ車】

・EX：394万6800円（CVT）

・RS：448万8000円（6速MT）

【2.0Lハイブリッド車】

・e:HEV LX：413万2700円

・e:HEV EX：444万8400円

・e:HEV RS：465万9600円

※価格は消費税込み。駆動方式は全車FF

SPECIFICATIONS

ホンダ・シビックe:HEV RS｜Honda Civic e:HEV RS

ボディサイズ：全長4560×全幅1800×全高1415mm

ホイールベース：2735mm

最低地上高：135mm

最小回転半径：5.7m

乗車定員：5人

車両重量：1470kg

総排気量：1993cc

エンジン：直列4気筒

最高出力：104kW（141ps）/6000rpm

最大トルク：182Nm（18.6kgf-m）/4500rpm

モーター最高出力：135kW（184ps）/5000-6000rpm

モーター最大トルク：315Nm（32.1kgf-m）/0-2000rpm

トランスミッション：電気式無段変速機

駆動方式：FF

WLTCモード燃費：24.0km/L