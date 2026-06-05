５月７日、上野の東京文化会館が大規模改修で約３年の長期休館に入り、首都圏で本格的なバレエを上演できるホールが不足する問題がますます深刻化した。

同館の２３０３席の大ホールは舞台裏も広く、大型セットを要するバレエ上演に最適だった。多大な経費を要する海外バレエ団の招請公演には、採算を取るためにも「２０００席以上」は重要な条件となる。

昨年４月から同規模の神奈川県民ホール（定員２４９３人）が休館し、渋谷・オーチャードホール（２１５０席）も来年１月から休館する。同館を本拠地とするＫバレエトウキョウも大きな影響を受ける。

東京バレエ団を運営し、招請公演も行う日本舞台芸術振興会（ＮＢＳ）は長年、東京文化会館を利用してきた。「代替の劇場は都内にないので、使える劇場で機構上、可能な演目を上演していくことになります」と田里光平事務局長はいう。

関係者が期待しているのは文化庁が始めた「劇場・音楽堂等と芸術団体との連携による地域活動基盤形成支援事業」だ。公演の場が失われる一方で鑑賞機会が東京に集中する問題に対応すべく、実演団体と地方の劇場などとの提携を支援する施策だ。だが、ＮＢＳは５件を申請して採択されたのは１件だけだった。

新国立劇場オペラパレス（１８０６席）が借りられたため、東京バレエ団は「オネーギン」など大作を上演できるものの、困難は続く。「公演数が減ってしまう。地方や海外公演にこれまで以上に注力する方針です」と田里事務局長。

郊外展開の試金石として今、注目されているのは７月に招く英国ロイヤル・バレエ団の埼玉・川口総合文化センター・リリア（１９４３席）での公演（５回）だ。これが興行的に成功すれば今後の道が開ける。ちなみに谷桃子バレエ団は千葉県文化会館で５月に行った４公演を完売させた。

ホール不足問題は、昨今、実力と人気を増してきたバレエ界の勢いをそぎかねない。「ダンサーはどこで生きればいいのか。こうなると分かっていて何年も前から運動したのに、声が届かず今日がある。３年間で日本の劇場文化が大きく変わる気がします」と東京文化会館で休館前の最終公演を終えた東京バレエ団の斎藤友佳理団長が憤った。

約１０年前も同様の問題が起きたが、具体的な対策は見られなかった。今度こそ訴えに耳を傾け、官民一体で改修時期を調整する取り組みが必要ではないか。（編集委員 祐成秀樹）