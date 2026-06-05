有村架純×国産車

数多くの話題作で活躍をみせる有村架純さんは、日産「ノート」のアンバサダーとしてノートのCMにも登場しています。コンパクトカーとして進化を続けるノートの魅力を、心地よいドライブシーンとともに伝える内容に反響が広がっています。

今期より放送が始まった日曜劇場「GIFT」への出演で注目を集める有村架純さん。2024年からは日産ノートの「Chief e-POWER Officer」としても活動し、CMやイベントを通じてノートの魅力を発信しています。

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ノートは2005年の初代登場以来、改良を重ねてきた日産の主力コンパクトカーで、現行の3代目は2020年に発売。2025年には装備の最適化が行われ、日常使いでの快適性がさらに向上しました。

ボディサイズは全長4045mm×全幅1695mm×全高1520mm、ホイールベース2580mm。街中で扱いやすいサイズ感と軽快なハンドリングが特徴です。

外観はシャープなLEDヘッドランプやデジタルVモーションが印象的で、コンパクトカーながら先進的な雰囲気を備えています。

室内には9インチモニターを中心にしたコックピットが広がり、視認性と操作性を両立。ゆとりある室内空間も評価されています。

パワートレインには日産独自の「第2世代e-POWER」を採用。2WDモデルではフロントモーターが最高出力85kW（116PS）を発揮し、WLTCモードで最大28.4km／Lを実現します。

モーター駆動ならではの滑らかな加速で、街乗りから長距離まで幅広く対応します。

安全装備も充実しており、360度セーフティアシストやインテリジェント エマージェンシーブレーキなどが日常の安心を支えます。

価格（税込）は232万8700円から設定されています。

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2025年8月から公開されているWEBムービー「NOTEで街乗り スキマ時間にちょっとカフェまで」篇では、有村さんが気軽に街へ出かける様子が描かれ、ノートの扱いやすさや滑らかな走りが自然に伝わる内容となっています。

CMでは「ちょっとカフェまで」といった日常のワンシーンが切り取られ、有村さんの自然体な演技を通じて、ノートが生活に溶け込む様子が表現されています。

視聴者からは「似合ってる」「かわいい」「架純ちゃんもノートも素敵」といった声が寄せられ、好意的な反応が広がりました。

ノートの魅力を伝える有村さんの取り組みには、今後も注目が集まりそうです。