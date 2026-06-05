＜物価高＞食費や学費に消えるパート代。周りはしっかり貯金しているのになぜ貯まらない？
子育て世帯は、生活費の他の学費など、何かとお金がかかるのではないでしょうか。貯金したいけれど、日々の支出が多すぎて貯金ができないという声もありそうです。先日ママスタコミュニティには、お金にまつわる悲痛な声が寄せられていました。
『パート代を貯金できない人はいる？ 子どもの習い事や食費で消えてしまう。周りはパート代を全額貯金している人ばかりだから、このままではまずいなと思って』
食費でパート代が消えてしまうのは仕方ないことでは？
『いると思うよ、大勢』
『月9万円くらい、全部食費』
『子どもがいたら普通じゃない？ 自分のための貯金は、子どもが巣立ってからになりそう』
『子どもへの仕送りで消える。大学生で一人暮らしだから』
『お金が貯まっていく通帳を見るのが楽しみになるのは、なんか寂しいわ。毎月支払いや食費で足らない分の足しにパート代を使ってるから、別にいいと思っている。それで家族が満足できればいい！』
投稿者さんと同じように貯金ができないというママたちからは、「それが普通だと思っている」などのコメントが寄せられていました。家族構成によっても異なりますが、食費も数万円、場合によっては10万円を超えてしまうこともあるでしょう。そこに習い事代もプラスされれば、パート代が全額消えてしまうのではないでしょうか。
またお子さんが大きくなって巣立っても、夫婦の食費やお子さんへの仕送りがあれば、支出はあまり減らないかもしれません。こうした状況について「家族が美味しい食事を楽しめるなら、それで満足！」、「自分のための貯金は、子どもの学費が終わってからでいい」とポジティブに捉えているママもいました。
投資や数年後のフルタイム勤務もありかも
『投稿者さんと同じで、食費や、子どもの学費や衣服代で消えてしまう。貯金したいけれど、家事や習い事の送迎があり、シフトを増やせない』
『子どもが小さいうちは貯金ができていたけれど、だんだんできなくなってきたよ。昨年からの物価高で、余計にできない。今年中に正社員で探す予定』
『毎年100万円くらいは、想定外の出費で消える（犬の手術や車の買い替えなど）。貯蓄はほぼNISAのみで、生活防衛費しか銀行にない。子どもが小さく、フルタイムはまだまだ考えてない』
ママたちがパートという働き方を選んでいるのは、さまざまな事情からでしょう。お金が必要ながらも、体力や労働時間を考えるとフルタイム勤務が難しい、家事や子育ての負担も考慮すると月に数万円程度になってしまうなど。お金はあればあるほど嬉しいものの、フルタイム勤務や正社員で働くと、その分家庭内のバランスが難しくなってしまう現状もあるようです。
そうした中でパート代を貯金できないことに悩むのであれば、投資をする、副業を始めるなど、それ以外の選択肢を考える必要があるでしょう。またお子さんがある程度大きくなったら働き方を変えることも、この先検討していくとよいかもしれません。
他人と貯金の話なんて下品だよ。家庭ごとに事情があるはず
『その人たちは羨ましいね。でも保護者同士、ママ友同士、パート同士でそんな話をする？ 下品じゃない？ 話し相手にパート代の内容をどう使うか聞いたこともないし、聞かれたこともないよ。あんまりその人たちとは関わらないほうがいいと思う』
『家庭それぞれ違うのだから、よそと比べたらだめよ。何の苦労なく全額貯められるのならそれに越したことはないけれど、どこかにしわ寄せがあるのかもしれないでしょ。私は通帳だけを見てニヤニヤしてる人は、つまらない人間だと思う。何か目標があって頑張っているなら偉いけれどね。必要最低限のことまで我慢するのはおかしいよ。おそらく、大方の人は貯まっていないと思うよ、貯めている人の自慢が聞こえてくるだけ』
ママたちからは「そんな自慢話をベラベラ話すのは品がない」、「本当のことなのかもわからない」といったコメントが寄せられていました。
家庭にはそれぞれ家計のやりくりがありますし、パート代を全額貯金できていないからダメということはないでしょう。またママのパート代を全額貯金できている家庭があるとしても、旦那さんの収入が下がったり失業したりして、何かしらのしわ寄せが出る可能性もあります。
いずれにせよ、他人と自分を比較して落ち込んだり喜んだりしても、自分にとってあまりメリットはなさそうです。他人ではなく自分の家庭の家計と向き合い、パート代が食費に全額消えてしまっても他でカバーしたり「今はそういう時期」と納得することが大切ではないでしょうか。
文・AKI 編集・こもも