『アイス・エイジ』シリーズ10年ぶりの劇場映画『Ice Age: Boiling Point（原題）が、『アイス・エイジ：ぐつぐつロストワールド』の邦題で2027年に日本公開されることが決定。あわせてティザー予告とポスタービジュアルが公開された。

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2002年に第1作目が公開されて以来、20年以上にわたって世界中で愛されてきた『アイス・エイジ』シリーズ。マンモスのマニー、ナマケモノのシド、サーベルタイガーのディエゴら、種も性格も異なるキャラクターが様々な危機を乗り越えて強い絆で結ばれた“家族”となっていく姿を描き、これまでに5本の長編映画が製作されてきた。全世界の累計興行収入は1160億円超（※6月5日付け／BoxOfficeMOJO 調べ）という記録を打ち立てている。

最新作の舞台は、氷に覆われた世界の地下に広がっていた、ぐつぐつと溶岩が湧き出る危険な地底世界「ロスト・ワールド」。今にも噴き出しそうなマグマと、未知の巨大な恐竜たちが潜む危険地帯へと迷い込んだ仲間たちが、かつてないスケールの大冒険を繰り広げる。

ディズニープラスで配信された『アイス・エイジ バックの大冒険』のジョン・C・ドンキンが監督を務めた。

「アイス・エイジ：ぐつぐつロストワールド」ティザー予告｜あの『アイス・エイジ』が“あつあつ”で帰ってきた！｜2027年劇場公開！ 公開されたティザー予告は、どんぐりを追ってどこまでも行くスクラット（リス）を皮切りに、マニー（マンモス）、シド（ナマケモノ）、ディエゴ（サーベルタイガー）、エリー（マンモス）、エディ＆クラッシュ（フクロネズミ）、バック（イタチ）、そしてベビースクラット（リス）といったお馴染みのキャラクターたちが、火口から凄まじい煙とともに空中へ勢いよく飛び出してくるという内容。吹き飛ばされながら仲間同士がぶつかり合ったり、氷、岩石、蜂、さらにはブロッコリーまでもが容赦なく飛んできたりする。

あわせて公開されたティザーポスターには、大噴火を起こした雪山から、氷や溶岩とともにお馴染みの面々が勢いよく飛び出してくる様子が描かれている。

（文＝リアルサウンド編集部）