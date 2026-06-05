歌手のテイラー・スウィフトが、ディズニー／ピクサー最新作「トイ・ストーリー5」のためにオリジナル楽曲を書き下ろしたことを発表した。ファンの間で噂されていたが、正式に明らかになった。



【写真】喜びが出てる？ 「分かってたでしょ！」なテイラーの投稿

新曲のタイトルは「I Knew It, I Knew You」。5日にリリースされ、映画は日本では7月3日に劇場公開される予定だ。



テイラーはインスタグラムで、「『トイ・ストーリー』よ、分かってたでしょ！ディズニーとピクサーの『トイ・ストーリー5』のために書いた新曲『I Knew It, I Knew You』を6月5日に届けるわ」と報告した。さらに、このプロジェクトが特別な意味を持つことにも触れ、「5歳のとき、初めての『トイ・ストーリー』を観て以来、ずっと大好きだったキャラクターたちのために曲を書くのが夢だった」と語った。



また、「製作初期の映像を観る機会をもらってすぐこの作品に恋をして、家に帰ってすぐにこの曲を書いたの」と明かし、「こういうのって、分かるときは分かるでしょ？」と振り返っている。



投稿では花に囲まれた自身の写真やピアノ版・アコースティック版を示唆するビジュアルも公開し、新曲の展開にも期待が高まっている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）