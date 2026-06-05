なにわ男子・高橋恭平、ベッドから見つめてドキッとさせる表情見せる 『andGIRL』特別版表紙飾る
■インタビューでは主演映画を深掘り
7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が、5日発売の『andGIRL夏号』（DONUTS）の特別版表紙に登場した。
【紙面カット】ふわっとした雰囲気がかわいい！森香澄
採用された写真は、真っ白なリネンに包まれたベッドからこちらを見つめる至近距離のカット。思わずドキッとしてしまう印象的な一枚となっている。
中面では「とある夏の休日」をテーマに、まるで高橋と一緒にリラックスした週末を過ごしているかのような、どこかノスタルジックでエモーショナルな写真が多数掲載されている。インタビューでは、プライベートの過ごし方に加え、自身が主演を務めるきょう5日公開の映画『山口くんはワルくない』について深掘り。「僕がやるからこそより面白いキャラクターになるんじゃないか楽しみでした」と語る高橋が、一見コワモテながら、素顔は照れ屋で優しいピュアボーイ・山口くんの役作りや撮影裏話を明かす。
通常版表紙を飾るのは岡崎紗絵。初の単独表紙となる今回のカットでは、さわやかな白ワンピースを身にまとい、いつものハッピーな笑顔とは一味違うクールで大人な表情を披露した。
中面でも、「岡崎紗絵がMIUMIUを着こなす夏」と題し、ヴィンテージから着想を得たデザインとさりげないロマンティックさが交わる同ブランドアイテムを、品よく軽やかに着こなす。インタビューでは、7月から放送予定のドラマ『告白ー25年目の秘密ー』（日本テレビ系）の見どころや撮影秘話にトーク。そして、30代を迎えた今の岡崎の仕事への向き合い方や、等身大の想いにも迫る。
今号の大特集は「大人ガールがこの夏、気になること全部！」。過ごしやすさとおしゃれを両立するための着こなしアイデアから夏ならではのお悩み対策まで、暑い季節を思いきり楽しむためのヒントが詰まっている。
7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が、5日発売の『andGIRL夏号』（DONUTS）の特別版表紙に登場した。
【紙面カット】ふわっとした雰囲気がかわいい！森香澄
採用された写真は、真っ白なリネンに包まれたベッドからこちらを見つめる至近距離のカット。思わずドキッとしてしまう印象的な一枚となっている。
中面では「とある夏の休日」をテーマに、まるで高橋と一緒にリラックスした週末を過ごしているかのような、どこかノスタルジックでエモーショナルな写真が多数掲載されている。インタビューでは、プライベートの過ごし方に加え、自身が主演を務めるきょう5日公開の映画『山口くんはワルくない』について深掘り。「僕がやるからこそより面白いキャラクターになるんじゃないか楽しみでした」と語る高橋が、一見コワモテながら、素顔は照れ屋で優しいピュアボーイ・山口くんの役作りや撮影裏話を明かす。
中面でも、「岡崎紗絵がMIUMIUを着こなす夏」と題し、ヴィンテージから着想を得たデザインとさりげないロマンティックさが交わる同ブランドアイテムを、品よく軽やかに着こなす。インタビューでは、7月から放送予定のドラマ『告白ー25年目の秘密ー』（日本テレビ系）の見どころや撮影秘話にトーク。そして、30代を迎えた今の岡崎の仕事への向き合い方や、等身大の想いにも迫る。
今号の大特集は「大人ガールがこの夏、気になること全部！」。過ごしやすさとおしゃれを両立するための着こなしアイデアから夏ならではのお悩み対策まで、暑い季節を思いきり楽しむためのヒントが詰まっている。