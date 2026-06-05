燕三条駅近の焼肉でエネルギーチャージ 泉田琴菜が唯一の地元大会「初優勝できたら一番うれしい」
＜ヨネックスレディス 事前情報◇4日◇ヨネックスカントリークラブ（新潟県）◇6483ヤード・パー72＞シーズンを通して唯一の地元大会で初優勝を目指すのが、新潟県田上町出身の泉田琴菜だ。初めてシード選手として臨む今季は予選落ちが1回だけと安定している一方、トップ10入りはなしと歯がゆい試合が続いている。過去2年は予選落ちと相性は決して良くないが、今年こそ地元を盛り上げるプレーを誓った。
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実家からは道がすいていれば車で45分ほど。泉田にとって、ヨネックスCCは勝手知ったるコースだ。「私が（2014年から3年間）留学していた時期も、帰ってきたらいつでも回っていいよと言っていただいて、毎年5回以上はラウンドさせてもらっていたと思います」 他の選手に比べて、コースは熟知しているはずだが、それが必ずしも結果に繋がるわけではない。「知っているからこそ、怖がって逃げちゃうんで、攻めるゴルフができていないんですよね」。グリーンは弱いと切れて、強いと抜ける。海に近いコースで風は読みにくい。難しいイメージが年々、膨らんでしまっている。 今季、上位に行けない原因はショートゲームの不調。「アプローチは得意だったんですけど、今年は昨年に比べると拾えていなくて、簡単にボギーを打ってしまっているなと思っています」。リカバリー率は昨季の64.02％から62.41％と大きく下がってはいないが、本人の中では拾えるはずのパーが拾えていないという印象が強いようだ。 それだけに「今季の感じだと、上位に行けそうにないんですけど、なんとか予選を通って地元を盛り上げられたら」とやや弱気な言葉も出るが、その一方で「唯一の地元大会なのでここで初優勝ができたら一番嬉しい」とも。初日に好スタートを切ることができれば、きっと弱気は消し飛ぶはずだ。 3日間の戦いに向けて、地元の焼き肉店でエネルギーは充電済み。「帰ってきたら必ず行く燕三条駅前のお店なんですけど、オーナーもゴルフ好きで一緒にラウンドすることもあるぐらい。今週も食べてきました」。初日は30度近い気温になる予報だが、焼き肉パワーで暑さを乗り切るつもりでいる。 昨季のドライビングディスタンスは19位（246.82ｙ）と飛距離も泉田の武器。「パー５は距離的に2オンも狙えるんですけど、OBも近いので駆け引きも必要。予選ラウンドは刻むことが多いと思います」。今年こそイメージ通りにコースを攻略し、地元での優勝争いを狙う。（文・田中宏治）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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実家からは道がすいていれば車で45分ほど。泉田にとって、ヨネックスCCは勝手知ったるコースだ。「私が（2014年から3年間）留学していた時期も、帰ってきたらいつでも回っていいよと言っていただいて、毎年5回以上はラウンドさせてもらっていたと思います」 他の選手に比べて、コースは熟知しているはずだが、それが必ずしも結果に繋がるわけではない。「知っているからこそ、怖がって逃げちゃうんで、攻めるゴルフができていないんですよね」。グリーンは弱いと切れて、強いと抜ける。海に近いコースで風は読みにくい。難しいイメージが年々、膨らんでしまっている。 今季、上位に行けない原因はショートゲームの不調。「アプローチは得意だったんですけど、今年は昨年に比べると拾えていなくて、簡単にボギーを打ってしまっているなと思っています」。リカバリー率は昨季の64.02％から62.41％と大きく下がってはいないが、本人の中では拾えるはずのパーが拾えていないという印象が強いようだ。 それだけに「今季の感じだと、上位に行けそうにないんですけど、なんとか予選を通って地元を盛り上げられたら」とやや弱気な言葉も出るが、その一方で「唯一の地元大会なのでここで初優勝ができたら一番嬉しい」とも。初日に好スタートを切ることができれば、きっと弱気は消し飛ぶはずだ。 3日間の戦いに向けて、地元の焼き肉店でエネルギーは充電済み。「帰ってきたら必ず行く燕三条駅前のお店なんですけど、オーナーもゴルフ好きで一緒にラウンドすることもあるぐらい。今週も食べてきました」。初日は30度近い気温になる予報だが、焼き肉パワーで暑さを乗り切るつもりでいる。 昨季のドライビングディスタンスは19位（246.82ｙ）と飛距離も泉田の武器。「パー５は距離的に2オンも狙えるんですけど、OBも近いので駆け引きも必要。予選ラウンドは刻むことが多いと思います」。今年こそイメージ通りにコースを攻略し、地元での優勝争いを狙う。（文・田中宏治）
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