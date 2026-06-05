“帝王”のホスト大会で久常涼が13位発進 松山英樹は23位 V3かかるS・シェフラーは33位
＜メモリアル・トーナメント 初日◇4日◇ミュアフィールド・ビレッジGC（オハイオ州）◇7569ヤード・パー72＞“帝王”ジャック・ニクラス（米国）がホストを務めるシグネチャーイベント（格上げ大会）は、第1ラウンドが終了した。
〈写真〉松山英樹のアイアンショットを徹底解剖
日本勢は松山英樹と久常涼が出場。大会初出場の久常は7番パー5でイーグルを奪うなど、1イーグル・2バーディ・1ボギー・1ダブルボギーの「71」で初日を終えた。首位と4打差の1アンダー・13位タイで2日目を迎える。2014年にここでツアー初優勝を挙げている松山は、4バーディ・4ボギーのパープレーで終え、23位タイの滑り出し。ここから上位進出をうかがう。5アンダーの首位には、2週前の「ザ・CJカップ・バイロン・ネルソン」に続く出場2戦連続優勝がかかるウィンダム・クラークのほか、J.J.スポーン、ライアン・ジェラルド（すべて米国）、トミー・フリートウッド（イングランド）の4人が並ぶ。4アンダーの5位にはニック・テイラー（カナダ）が続く。大会3連覇がかかる世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）は、1オーバー・33位タイで初日を終えている。賞金総額2000万ドル（約63億6000万円）、優勝者は400万ドル（約6億3600万円）を獲得する。
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