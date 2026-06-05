桂川有人は暫定51位 星野陸也は78位 欧州ツアー初日は強風でサスペに
＜KLMオープン 初日◇4日◇ザ・インターナショナル（オランダ）◇6914ヤード・パー71＞今週のDPワールド（欧州）ツアーはオランダで開催。第1ラウンドが行われたが、強風で翌日に順延された。2日目は午前7時30分（日本時間午後2時30分）に第1ラウンドの残りから再開する。
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日本勢は2人出場。桂川有人は6ホールを消化し1オーバー・暫定51位タイにつける。星野陸也は2オーバー・暫定78位タイで、18ホールを終えた。6アンダーのジュリアン・ガリエ（フランス）が暫定首位。1打差の5アンダー・2位にジョー・ディーン（イングランド）、4アンダー・3位にセバスティアン・ソーデルベリ（スウェーデン）が続く。この3人は第1ラウンドを終えている。先週の「オーストリア・アルペン・オープン」で、欧州初優勝を挙げた金子駆大は出場していない。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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