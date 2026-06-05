「かましてやろうかなと」新ヘアのモチーフは”人気漫画の主要キャラ”も…本人はまさかの「知らない」【日本代表】
2026年６月３日（日本時間４日）の事前キャンプ練習初日、日本代表メンバーの中で一際目立っていたのが新ヘアスタイルで登場した塩貝健人だ。
出国前に行きつけの理容室『BARBER TRIBE』で仕上げてもらったそうで、モチーフは大人気漫画『スラムダンク』の宮城リョータだった。
「パーマをかけたかったんですよ。で、スラムダンクの…（このあと記者団から『宮城リョータ』と教えてもらって）アイツみたいな髪型にしようと思ったんですよ。でも、赤はあまり綺麗に色が入らなかったので」
結局、白のメッシュを加えるスタイルに。記者団から「宮城は好き？」と聞かれると、塩貝は間髪入れずに「（宮城自体を）知らないです」と返答。この天然ぶりもまた、21歳FWらしい魅力だ。
ちなみに、このニューヘアスタイルは小川航基に「汚い」とイジられているが、本人は意に介さない。
「僕は気に入っているので、この髪型でかましてやろうかなと」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…
出国前に行きつけの理容室『BARBER TRIBE』で仕上げてもらったそうで、モチーフは大人気漫画『スラムダンク』の宮城リョータだった。
「パーマをかけたかったんですよ。で、スラムダンクの…（このあと記者団から『宮城リョータ』と教えてもらって）アイツみたいな髪型にしようと思ったんですよ。でも、赤はあまり綺麗に色が入らなかったので」
結局、白のメッシュを加えるスタイルに。記者団から「宮城は好き？」と聞かれると、塩貝は間髪入れずに「（宮城自体を）知らないです」と返答。この天然ぶりもまた、21歳FWらしい魅力だ。
ちなみに、このニューヘアスタイルは小川航基に「汚い」とイジられているが、本人は意に介さない。
「僕は気に入っているので、この髪型でかましてやろうかなと」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のアイスランド戦出場22選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点はサッカー界に大貢献した37歳。大苦戦で攻撃陣は厳しい評価に…