R-1優勝経験のある人気芸人が現在の貯金額を赤裸々に明かし、スタジオが騒然となる場面があった。

【映像】しんいちが毎月60万円を貢ぐグラドル（顔出しアリ）

6月4日に放送された『資産、全部売ってみた #2』（ABEMA）で、自身の象徴ともいえる資産を査定し人生を見つめ直す「こじうり（誇示売り）」企画に登場したお見送り芸人しんいち。毒のある歌ネタで「R-1グランプリ2022」の王者となり、優勝後はどこにでもトロフィーを持ち歩く“トロフィー商法”が話題に。週刊誌では“7股”が報じられるなど、“クズ芸人”としても活躍している。

番組スタッフからの質問に答える流れで、年収や高額な月収、その使い道が後輩への奢り代や複数のグラビアアイドルとのデート代、家賃などであることを次々と明かしたしんいち。

さらに、スタッフからの「貯金はできてます？」「今いくらぐらい？」という容赦ない追及に、「4桁にのりそう」と明かし、「ハイスペック男子ですよ？もっとモテてええのに」と豪語する。

その後、スタジオに登場したしんいちに対し、番組MCの平成ノブシコブシ・吉村崇が「貯金はいくらぐらいあるんですか？」と直接切り込んだ。これにしんいちは「2000万円ぐらいですかね」とあっさりと告白し、「え、貯金で！？」「すごい！」とスタジオを驚かせていた。

『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全て売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。番組MCをタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が務める。