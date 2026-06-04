巨人２−１オリックス（交流戦＝４日）――巨人が３連勝。

１点を追う二回にキャベッジが同点ソロ。八回に泉口の適時二塁打で勝ち越し、九回をマルティネスが締めた。オリックスは打線が振るわなかった。

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ＤｅＮＡ８−７楽天（交流戦＝４日）――ＤｅＮＡがサヨナラ勝ち。八回に牧の２打席連続適時打など打者１３人の猛攻で７点差を追いつき、九回に暴投で決勝点を挙げた。楽天は救援陣が振るわなかった。

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西武４−２阪神（交流戦＝４日）――西武が４カード連続のカード勝ち越し。一回にネビンの犠飛で先行し、四回は西川の適時打などで加点した。平良が４勝目。阪神は交流戦２度目の３連敗。

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ソフトバンク２−１中日（交流戦＝４日）――ソフトバンクは連勝を今季最長の７に伸ばした。一回に栗原の２ランで先制し、５投手の継投でリードを守った。中日は７回２失点の金丸を援護できず、５連敗。

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ロッテ５−２ヤクルト（交流戦＝４日）――投打がかみ合ったロッテが快勝。中軸の西川、山口、ソトが計５打点の活躍。小島が７回１失点と好投し、横山は両リーグトップの２０セーブ目を挙げた。

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日本ハム５−２広島（交流戦＝４日）――日本ハムが競り勝った。延長十二回、山県、万波の連続長短打で３点を勝ち越した。広島は九回、名原の適時打で追いつく粘りを見せたが、救援陣が力尽きた。