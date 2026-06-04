【人生逆転！私の勝ち】想像以上に可愛いわが子。もしかしてチャンス到来！？＜第5話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。

第5話　どうせまた比べられる……と思ったら？



【編集部コメント】

アキナさんは、ハルミさんと同じ時期に出産することについて、なんとも思っていないようですね。むしろ喜びすら感じます。一方のハルミさんは「どうせまた比べられるんだろうな」とネガティブ思考。自分が経験してきたことが、今度は自分の子どもも経験することになる……。そう考えただけで切なくなってしまったのでしょう。しかし想像以上に可愛いわが子を産んだハルミさん。アキナさんのところのユイナちゃんを見て、何やら小ばかにしているような……。波乱の幕開けです！

原案・ママスタ　脚本・渡辺多絵　　編集・石井弥沙