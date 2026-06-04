【人生逆転！私の勝ち】想像以上に可愛いわが子。もしかしてチャンス到来！？＜第5話＞#4コマ母道場
きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。
第5話 どうせまた比べられる……と思ったら？
【編集部コメント】
アキナさんは、ハルミさんと同じ時期に出産することについて、なんとも思っていないようですね。むしろ喜びすら感じます。一方のハルミさんは「どうせまた比べられるんだろうな」とネガティブ思考。自分が経験してきたことが、今度は自分の子どもも経験することになる……。そう考えただけで切なくなってしまったのでしょう。しかし想像以上に可愛いわが子を産んだハルミさん。アキナさんのところのユイナちゃんを見て、何やら小ばかにしているような……。波乱の幕開けです！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第5話 どうせまた比べられる……と思ったら？
【編集部コメント】
アキナさんは、ハルミさんと同じ時期に出産することについて、なんとも思っていないようですね。むしろ喜びすら感じます。一方のハルミさんは「どうせまた比べられるんだろうな」とネガティブ思考。自分が経験してきたことが、今度は自分の子どもも経験することになる……。そう考えただけで切なくなってしまったのでしょう。しかし想像以上に可愛いわが子を産んだハルミさん。アキナさんのところのユイナちゃんを見て、何やら小ばかにしているような……。波乱の幕開けです！
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙