＜反対すべきだよね？＞28歳娘、結婚を考えている彼氏は母子家庭。「結婚してほしくない…」は偏見？
わが子が結婚をするとなれば、相手の家庭のことも気になるもの。ママスタコミュニティのあるママの場合、娘さんの結婚相手が母子家庭なのだそう。そのため結婚に反対しようかと考えています。
『娘が結婚したいとのことですが、相手が母子家庭の人です。一昨年お父さんが亡くなり、母子家庭になったらしく。母子家庭の男性とは結婚してほしくないので、悩んでいます。やはり反対すべきですよね。娘は28歳です』
亡くなったのは一昨年
『なんで母子家庭がダメなの？ 浮気が原因で離婚したならまだしも、亡くなったのであれば仕方なくない？』
『母子家庭で育ってきたのではなく、一昨年他界されたなら一般的なご家庭だったでしょ。問題あるの？』
『親の愛情を受けて育った方なら、なんの問題もないように思いますが。しかも最近亡くなられたなら特に』
おそらく彼も娘さんと同じ年代なのでしょう。彼のお父さんが亡くなったのは一昨年ですから、子ども時代は両親がいたことになります。もし子どもの頃から母子家庭だったのであれば、お父さんとの思い出がなかったり、経済的な面での苦労などがあったりしたかもしれませんね。でもお父さんが亡くなったのは最近のことですから、そのような心配はあまりなかったとも考えられそうです。またお父さんの不貞などが原因の離婚で母子家庭になったわけでもなく、病気などで亡くなったのであれば、誰のことも責められないでしょう。彼も両親の愛情を受けて育てられたのであれば、「母子家庭」が結婚反対の理由にはならないでしょう。
母子家庭、何が心配なの？
お金の問題が出てきそう
『反対なのは「経済的に当てにできないから」ってこと？』
『両家に経済的格差がかなりあって、お金の使い方や親との接し方の価値観がかなり違いそうなら、夫婦の不和につながりかねないことや、ちゃんと互いに寄り添えるのかを娘に忠告すべきだとは思う』
投稿者さんは、相手の家の経済状況を心配しているのかもしれません。お父さんが存命で仕事をしていれば経済的にも安定して、娘さんが結婚をしても援助を受けられると考えたのでしょう。また結婚した後、夫婦でお金の価値観が違っていると、喧嘩の原因になることも。お金で揉めるのは嫌ですから、投稿者さんも不安を感じているのではないでしょうか。
同居の話が出る可能性
『投稿者さんの言いたいこと、なんとなくわかるわ。母1人息子1人だと、同居の話も出そうだよね』
『結婚して義母になる方が息子さんべったりだったら困るけれどね。今のところ、そうではなく、同居の話が出てないなら心配する程でもないと思う』
彼にとって親が1人になったことで、お母さんのことを心配する気持ちも強くなったのではないでしょうか。またお母さんの方も、頼れるのが息子だけとなれば、同居の話が出る可能性も否定できませんね。同居となれば、娘さんが窮屈な思いをするかもしれませんから、投稿者さんとしても心配になってしまうのでしょう。
気にかける義親は1人
『どういうご両親かにもよるけれど、将来気にかけないといけない存在が1人だけになったと考えられない？』
母子家庭ということは、結婚をした後で彼が気にかける人はお母さん1人です。両親が健在であれば、2人を気にする必要がありますし、場合によっては両方の介護という話にもなるのでしょう。少なくとも、将来気にかける相手が1人であることは、負担の軽減にもつながるのではないでしょうか。
「母子家庭だからダメ」は相手に失礼！口出しは無用
『彼氏さんが礼儀作法も知らず、言葉遣いも素行も悪いなら反対するのもわかるけれど、理由が「母子家庭だから」という点だけなら偏見もいいところ。投稿者さんは、親がいないというだけで本人になんの過失がなくても不当な扱いをされたり、蔑視されたりする側の気持ちを考えてみるといいよ』
投稿者さんは母子家庭についてネガティブな印象を持っているのでしょうが、彼が乱暴だったりお金に困っていたりするとは限りません。相手のお母さんにしても、旦那さんを亡くしたのは一昨年ですから、それまでは夫婦で子育てをしてきたのでしょう。また結婚を反対するような理由を持っているのは、「母子家庭の人だけ」とは言えませんね。両親がそろっている家庭で育っても、乱暴で経済的にも不安定なケースもあるでしょう。投稿者さんが「母子家庭だから」と考えるのは偏見との厳しい意見が寄せられました。どんな家庭でも、先に旦那さんが亡くなれば母子家庭になる可能性はあるのでしょうから、自分だったらどう感じるのかをしっかりと考える必要がありそうです。
『大人になってからお父さんが亡くなる。そんなことにこだわるなら、これからも全てうまくいかない気がする。あなたはお子さんのこと口出ししない方がいいよ』
相手の家のことを心配したり、結婚生活に口出しをしたりするのは好ましくないとの意見もあります。彼も娘さんも、もう大人です。もし娘さんから相談があればアドバイスはしつつも、結婚をした後のことは2人に任せるのがよいのではないでしょうか。