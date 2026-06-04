岐阜県神戸町の高齢者施設で、職員が利用者に暴行を加えた可能性があるとして県と町が調査です。

【写真を見る】｢カッとなってしまった｣ 特別養護老人ホームで利用者に暴行か 50代男性職員は出勤停止処分後に退職 岐阜･神戸町

岐阜県と神戸町が5月から指導監査に入っているのは、特別養護老人ホーム「ラック」です。

施設によりますと今年4月23日午後8時ごろ、夜勤中だった50代の男性職員が利用者の女性の部屋でトイレの介助をしようとしたところ、これを拒否した女性が男性職員の手を噛んだり頬を叩いたりしたため、男性職員も反射的に女性の頬を叩くなどの暴行を加えたということです。

男性職員「カッとなってしまった」

女性は認知症を患っていて、暴行によるけがはありませんでした。



男性職員はその後、17日間の出勤停止処分の後退職し、施設の聞き取りに対し「カッとなってしまった。申し訳なかった」などと話しているということです。



施設は、女性の家族らに謝罪したということです。県は、暴行の内容などについて調査を継続する方針です。